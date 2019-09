Am Samstagnachmittag, um 15.35 Uhr, ist es auf der Wiesentalstraße (Bundesstraße 465) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Rettungskräfte waren stundenlang im Einsatz.

Ein 45-Jähriger befuhr nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen mit seinem Opel die B 465 von Bad Urach kommend in Richtung Seeburg. Am Ortseingang von Seeburg wollte er schließlich nach links auf den Parkplatz des „Schlössles“ einbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 37-jährigen Porsche-Fahrers und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel um mehrere Meter zurück geschleudert, sodass er gegen einen mittlerweile sich hinter ihm stehenden Audi eines 28-Jährigen prallte und im weiteren Verlauf gegen einen sich außerhalb der Fahrbahn befindlichen Lichtmasten.

Zehn Leichtverletzte

Der Opel-Fahrer und seinen drei Fahrzeuginsassen sowie der Porsche-Fahrer und seine vier Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in umliegende Kliniken verbracht. Der Audi-Fahrer verletzte sich ebenfalls leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 84 500 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr von Bad Urach war mit einem Rüstzug, der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen und einem Einsatzleiter vor Ort. Da die Fahrbahn stark verschmutzt war, wurde die Straßenmeisterei Münsingen zur Säuberung hinzugezogen.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Zur Sicherung des beschädigten Lichtmasten wurde durch den Bauhof Bad Urach ein Elektrobetrieb hinzugezogen. Die Straße war bis um 19.15 Uhr voll und im Anschluss eine weitere Stunde halbseitig gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

