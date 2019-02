Böhringen Aschenbahn soll Finnenbahn werden

Böhringen / Alexander Thomys

Eine lange Geschichte könnte in Böhringen nun zu einem guten Ende finden: Die Diskussion um die Aschenbahn im Albstadion ging in der jüngsten Gemeinderatssitzung in eine neue Runde. Und dieses Mal scheint Bewegung in die Sache zu kommen: Die Gemeinde und der Hauptnutzer des Stadions, der TSV Böhringen, ziehen nunmehr an einem Strang.

Das war nicht immer so. Lange Zeit wurde etwa darüber diskutiert, wer für die Pflege der Aschenbahn zuständig ist. Gemäß den Förderrichtlinien der Gemeinde sind die nutzenden Vereine jeweils für die Instandhaltung und Pflege der Sportanlagen zuständig – doch gerade die Aschenbahn wurde dabei als Ausnahme ausgeklammert. Im Pachtvertrag des Albstadions wiederum verpflichtete sich der TSV einst zur Pflege der Sportbahn – zwei Regelungen, die sich augenscheinlich widersprechen.

„Wir sind zur Auffassung gelangt, dass der individuelle Vertrag mit dem TSV Gültigkeit hat“, betonte Römersteins Bürgermeister Matthias Winter, die Gemeinde ließ eigens ein juristisches Gutachten erstellen. So oder so: Tatsache blieb, dass die Aschenbahn mit den Jahren verlotterte, an einen Sportbetrieb ist dort nicht mehr zu denken. „Die Bahn besteht nur noch aus Unkraut und aus Steinen“, berichtete TSV-Vorstandssprecher Christoph Loser als Gast vor dem Gemeinderat. Jüngst habe der Verein daher einer Anfrage der Grundschule zur Nutzung der Bahn für den Sportunterricht eine Absage erteilt. „Das wäre zu gefährlich. Für eine sportliche Nutzung ist die Aschenbahn nicht mehr tragbar.“

Auch der Gemeinderat tat sich mit einer Entscheidung schwer. Für einen von der Verwaltung vorgeschlagenen Rückbau der Aschenbahn fand sich in dem Gremium keine Mehrheit – für eine Sanierung aber ebenso wenig. Für Letztere ließen sich auch die TSVler nicht begeistern, denn die Leichtathletik-Abteilung, die einst die Aschenbahn in großem Umfang nutzte, gibt es längst nicht mehr. „Eine Leichtathletik-Abteilung starten wir in absehbarer Zeit auch nicht mehr neu“, betonte Loser. Andere Sportarten haben der Leichtathletik den Rang abgelaufen.

Früher freilich sei dies anders gewesen, nach dem Bau der Aschenbahn Ende der 1950er Jahre war die Begeisterung groß. „Die Aschenbahn war einmal der Stolz der Gemeinde, einzigartig auf der Schwäbischen Alb“, sprach Loser von einem „richtigen Juwel“. Leichtathletikwettkämpfe und die Bundesjugendspiele wurden in Böhringen ausgetragen. „Mit der Zeit ist das alles dann weniger geworden“, bilanzierte Loser. Später habe dem Verein dann auch „eine Idee gefehlt“, wie die Aschenbahn weiter zu nutzen sei.

Inzwischen ist der TSV Böhringen einen Schritt weiter. Unter dem Motto „Ausbau statt Rückbau“ stellte Vorstandssprecher Loser die Idee des größten Böhringer Vereins für die Aschenbahn vor. Demnach soll diese verkleinert und zu einer Finnenbahn umgebaut werden. Dabei wird auf eine Drainageschicht aus Kies ein weicher Laufbelag aus Sägemehl, Sägespänen, Holzschnitzeln, Baumrinden oder Rindenmulch verlegt werden. Etwa zehn Zentimeter dick und zugleich weich und stabil genug, um gelenkschonendes Laufen und sogar Radfahren zu ermöglichen.

„Zum Aufbausport nach Verletzungen wäre die Finnenbahn ebenso nutzbar wie für den Seniorensport und altersgerechtes Laufen“, warb Loser für das Projekt.

Finnenbahnen seien überdies wesentlich pflegeleichter als die alte Aschenbahn, ergänzte Loser. „Am Anfang muss man die Bahn öfters gerade ziehen, bis sie Struktur kriegt und Laufsicherheit.“ Dann seien nur zwei bis drei Pflegetermine im Jahr notwendig, um die Bahn zu ebnen. Die Finnenbahn würde zudem erstes schmaler wie die bisherige Aschenbahn, der freigewordene Bereich würde mit Rasen eingesät werden.

Allerdings: Der Verein rechnet mit Kosten in Höhe von 85 000 Euro. Der TSV bat nun um einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von rund 25 Prozent der veranschlagten Baukosten. Zudem soll es eine Patenschaftsaktion geben, um Gelder für den Bau der Finnenbahn zu sammeln, auch der Württembergische Landessportbund hat signalisiert, sich an den Kosten zu beteiligen.

Im Gemeinderat stieß das Konzept des Vereins auf überwiegende Zustimmung. Am Ende entschied das Gremium einstimmig, 20 000 Euro als Zuschuss zu finanzieren. Ein Antrag von Markus Class, 25 Prozent der tatsächlichen Kosten, maximal aber 20 000 Euro zu bezahlen, fand dagegen keine Mehrheit.