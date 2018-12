Riederich Apotheke verkauft Utensilien für guten Zweck

Riederich / Anne Laaß/swp

Die Apotheke Riederich in der Metzinger Straße hat in diesem Jahr erstmalig an einer besonderen Spendenaktion teilgenommen. Mehr als sechs Wochen lang, bis Ende November um genau zu sein, konnten Kunden und Interessierte nicht allein die Dekoration im Schaufenster ansehen, sondern auch kaufen. Die Gefäße, die sich aus dekorativen Teedosen und Glasflaschen zusammensetzten, gaben auch einen Rückblick auf die „alten Zeiten“, als noch in solchen Flaschen Medikamente ausgegeben wurden. Diese Behälter haben nun eine neue Funktion als Dekogegenstände, Geschenkverpackungen, Vorratsbehälter für Küchenutensilien, Näh- und Werkstattzubehör und vieles mehr erhalten. Der komplette erzielte Verkaufspreis, der durch Spenden auf immerhin 560 Euro kam, ging komplett an Apotheker ohne Grenzen. Das Riedericher Apotheken-Team um Annette Rumpp-Kimmerle ist sich nach diesem Erfolg sicher, im nächsten Jahr an einer ähnlichen Aktion teilzunehmen.

Damit wolle man auch die Arbeit von Apotheker ohne Grenzen (AOG) weiter unterstützen. Die AOG haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre „pharmazeutische Kompetenz“ dafür einzusetzen, um den Menschen weltweit „ein Leben in Gesundheit“ zu ermöglichen. Daher helfen die Apotheker ohne Grenzen auch bei akuten Katastrophen und in der „nachhaltig angelegten Entwicklungszusammenarbeit“, so die Zusammenfassung des Aufgabengebietes. Sie bauen Feldapotheken auf, beschaffen Arzneimittel, beraten und schulen Gesundheitspersonal und die Bevölkerung, um ein paar der Projekte zu nennen.