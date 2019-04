Es handelte sich um eine nicht alltägliche Zusammenkunft – die des Grafenberger Gemeinderates am Montagabend. Da wartete Bürgermeisterin Annette Bauer mit einer Nachricht auf, die alle überrascht, ja betroffen, hinterlassen hat: Die junge Rathauschefin tritt zurück.

In den Ruhestand versetzt

„Schweren Herzens muss ich mitteilen, dass ich dieses Amt nur noch bis Ende des Monats ausüben kann“, schreibt Annette Bauer in einer Mitteilung an die Presse.

Gesundheitliche Gründe zwingen die Verwaltungsexpertin demnach, ihren Job zu quittieren. Nach einer „eingehenden amtsärztlichen Untersuchung“ wird die 38-Jährige zum 30. April wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt.

Schon länger hadert Annette Bauer mit physischen Problemen. Zurückzuführen sind die, wie sie erklärt, auf die Geburt ihres Sohnes im März 2017. Bei der Niederkunft sei es zu erheblichen Komplikationen gekommen. Mit den Nach- und Nebenwirkungen und daraus resultierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen kämpft die gebürtige Glemserin bis heute.

Annette Bauer zieht die Notbremse

„Unterdessen habe ich versucht, meinem Amt als Bürgermeisterin gerecht zu werden und meine körperliche Konstitution zu verbessern“, teilt Bauer weiter mit. Die nun vorliegende medizinische Prognose lässt wohl auf wenig Positives schließen. Annette Bauer zieht die Notbremse, nach gerade fünfeinhalb Jahren im Amt.

„Dieser Schritt fällt mir unendlich schwer. Aber ich musste ihn gehen, gerade angesichts meiner Verantwortung gegenüber der Gemeinde Grafenberg und meiner Familie“, urteilt die Bürgermeisterin. „Ihr Körper habe ihr zuletzt „klare Grenzen aufgezeigt“, und gesundheitlich bedingt könne sie den Anforderungen des wichtigen Amtes nicht mehr ausreichend gerecht werden.

Bestürzt, mitfühlend und durchweg mit Bedauern haben gestern Kommunalpolitiker aus Grafenberg auf die Entscheidung der Rathauschefin reagiert. „Damit haben wir nicht gerechnet“, zeigt sich Thomas Vorwerk, der erste Stellvertreter der Bürgermeisterin überrascht. Zwar wusste der FWV-Rat, dass Annette Bauer körperlich angeschlagen ist. „Aber ich habe gehofft, dass sie wieder ganz gesund wird“, sagte Vorwerk – und bedauert den Rückzug der 38-Jährigen: „Das trifft uns alle sehr.“

Annette Bauer gilt als fleißig, zupackend und „unheimlich engagiert (Thomas Vorwerk), das Frauenteam im Grafenberger Rathaus als kompetent. Das betont auch Rudolf Rampf, der zweite Stellvertreter im Schultesamt. Wie Vorwerk hat auch CDU-Mann Rampf zuletzt immer wieder Außentermine von Annette Bauer übernommen und eng mit der Bürgermeisterin zusammengearbeitet. „Ich spüre seit langer Zeit, dass es ihr nicht gut geht“, sagte der Unternehmer gestern. „Nun sind meine Befürchtungen eingetroffen.“

Bei aller Enttäuschung über den Verlust der dynamischen Verwaltungschefin – Rudolf Rampf zeigt vollstes Verständnis für Annette Bauers Weg: „Die Gesundheit geht vor. Und auch Frau Bauer hat ein Recht auf ein glückliches Familienleben.“

Gemeinsam mit Thomas Vorwerk muss Rudolf Rampf nun die 2600-Seelengemeinde Grafenberg durch die Interimszeit ohne Bürgermeister bringen. Dabei bleibt er optimistisch: „Wir tun das Bestmögliche. Ich bin fit und habe Erfahrung.“

Langweilig dürfte es den beiden Politik-Routiniers in der Tat nicht werden. Zunächst gilt es, die Wahl für den neuen Rathauschef vorzubereiten. Die will Vize Thomas Vorwerk noch vor der Sommerpause über die Bühne bringen, kündigt er an. Nach einer Sondersitzung im April wird die Stelle ausgeschrieben. Einen Wunsch, was den neuen Bürgermeister angeht, hat Vorwerk ebenfalls: „Ich würde mich über einen gelernten Verwaltungsfachmann freuen. In einer kleinen Gemeinde ist der Bürgermeister auch als Sachbearbeiter gefragt.“

