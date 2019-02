Dettingen Agenten des schwäbischen Humors und Helfer mit Herz

Next

Beim Dettinger Komödle geht es turbulent her. Die Laienspielgruppe unter dem Dach der Ermstalmusikanten hatte sich vor fast 40 Jahren gegründet. © Foto: Archiv

Christina Hölz

Die Laienschauspieler des Dettinger Komödles sind so etwas Agenten für Humor und Herzensangelegenheiten. Sie bringen Menschen zum Lachen – und unterstützen zugleich Hilfsbedürftige und Ehrenamtliche mit ihrem Theaterspiel. Auch wenn es die Gründungsmitglieder kaum glauben können – es liegt vier Jahrzehnte zurück, dass sich die ersten Hobby-Darsteller unter dem Dach der Ermstalmusikanten zusammenschlossen. Was niemand ahnte: Das Komödle sollte einmal eine besondere Erfolgsgeschichte schreiben.

Erfolgsstory teil eins: Jedes Jahr schwäbeln sich die Mimen mit viel Slapstick durch launige Mundart-Inszenierungen à la „Alles bestens geregelt“, wie sich das jüngste Stück nennt. 1980 gab’s einst die erste Premiere zur Weihnachstfeier des Musikvereins. In den Folgejahren wurde die Gruppe immer populärer, so dass sie sich 1996 einen eigenen Namen gab: Dettinger Komödle. Und das wird zum Straßenfeger.

Neun Vorstellungen hat das Ensemble um den Jahreswechsel gegeben, neun Mal waren die Theaterabende restlos ausverkauft. Und weil sich die Akteure eben nicht nur als Beauftragte in Sachen Spaß betrachten, haben sie längst beschlossen, eine Aufführung zur Benefizveranstaltung zu erheben. Regelmäßig unterstützen sie wohltätige Zwecke und sozial engagierte Vereine und Verbände.

Dazu gehört die Kinderkrebshilfe ebenso, wie vor Jahren die Familie eines tödlich verunglückten Feuerwehrmannes. Oder eben heuer der DRK-Ortsverein Dettingen.

Doch dazu später, bleiben wir beim zweiten Teil der Erfolgsgeschichte: Das Dettinger Komödle ist eben nicht nur ein Publikumsmagnet. Wegen seines sozialen Engagements besitzt das Ensemble Strahlkraft weit über das Ermstal hinaus. Ein Umstand, der auch der Gemeinde Dettingen einiges wert ist. 2013 hatte Verwaltungschef Michael Hillert den Bürgerpreis an das umtriebige Emsemble verliehen. Und er begründete dies mit dem Bekanntheitsgrad und Einsatz der Schauspielgruppe: Seit Bestehen des Dettinger Ensembles haben die Akteure eine ordentliche fünfstellige Spendensumme für gute Zwecke übergeben.

Dieses Jahr, wie gesagt, profitiert Dettinger DRK-Ortsverein. Herbert Buckfink und Kai Münzing vom Komödle überreichten gestern einen Scheck in Höhe von 1821 Euro an Bereitschaftsleiterin Susanne Buchholz und den Vorsitzenden Fritz Schaich. Das DRK kann das Geld gut gebrauchen, betonen die Empfänger: Für ihre Helfer-vor-Ort-Gruppe (HvO) hat der Ortsverband zwei spezielle Einsatzfahrzeuge angeschafft und pro Auto nach eigenem Bekunden rund 21 000 Euro investiert. Zwei solcher Fahrzeuge sind wichtig, weil in vielen Notfallsituationen zu zweit effektiver Hilfe geleistet werden könne.

Mit knapp 300 Einsätzen im Jahr hat sich die Helfer-vor-Ort-Gruppe der Dettinger DRK-Bereitschaft als Säule im örtlichen Notfallsystem etabliert.