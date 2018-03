Anwohnerschutz „Das kann man den Leuten nicht zumuten“

Bad Urach / Simon Wagner

Das Asphaltunternehmen Malibu würde gerne seine Betriebszeiten ausweiten. Statt um sechs Uhr in der Früh soll bereits um fünf Uhr mit der Arbeit begonnen werden. Zudem, so der Antrag beim Umweltschutzamt des Landratsamts, soll der Ausnahmebetrieb rund um die Uhr generell auf 35 Tage im Jahr ausgeweitet werden.

Als Grund für die Änderungen gibt das Unternehmen eine zunehmende Nachfrage nach Asphalt für Nachtbaustellen an. Darauf müsse und wolle es flexibel reagieren. Wenn es allerdings nach der Stadt geht, wird daraus nichts. Einstimmig folgte der Rat dem Vorschlag der Verwaltung, das erforderliche Einvernehmen nicht zu erteilen. Aus Sicht der Stadt wäre das Unternehmen mit erweiterter Betriebsgenehmigung als erheblich störender Betrieb nur noch in einem Industriegebiet zulässig.

Die förmliche Ausweisung eines solchen scheitere an der erheblichen Störung und dauerhaften Beeinträchtigung des angrenzenden Wohngebiets. Das Unternehmen hingegen unterfütterte seinen Antrag mit zwei Gutachten. Einerseits werden keine Überschreitungen der Schall­grenzwerte, andererseits keine wesentliche Veränderung der Luftqualität erwartet. Auch Geruchsimmissionen würden im Jahresmittel unverändert bleiben.

Aus Sicht der Verwaltung allerdings handle es sich beim vorgelegten Luftgutachten um eines, das Widersprüche in sich trage. Herangezogen worden seien lediglich Mittelwerte, ohne Ausreißer nach oben zu würdigen.

In der Stellungnahme der Stadt heißt es: „Die Anlieger entlang der Neuffener Straße und des angrenzenden Wohngebiets sind heute bereits stark belastet, eine weitere Belastung über 24 Stunden hinweg, auch an ‚nur’ 35 Tagen im Jahr, kann nicht hingenommen werden.“ Oder von Bürgermeister Elmar Rebmann anders gesagt: „Der Antrag sprengt die Zulässigkeit.“ Im Blick ist vor allem auch die Zunahme des Lkw-Verkehrs.

Armin Schidel (SPD) pflichtete ihm bei: „Das kann man den Leuten nicht zumuten.“ Er sorgt sich zudem um den Status Luftkurort. Für seinen Fraktionskollegen Horst Vöhringer ist der Antrag grundsätzlich nicht nachvollziehbar.

Wie das Unternehmen selbst mitteilte, habe es in der Vergangenheit noch nie Probleme in der Produktion gegeben. Obendrein, so bestätigt es Rebmann, habe man immer wieder auch kurzfristig Lösungen gefunden, wenn ausgeweitete Betriebszeiten von Nöten waren. Im Jahr 2015 war dies allerdings nur zwei Mal der Fall. Vöhringers Fazit: „Mir ist der konkrete Bedarf nicht ersichtlich.“

Nun, da die Stadt ihre Stellungnahme abgegeben hat, ist wieder das Landratsamt am Zug. Es muss abwägen zwischen betrieblichen Interessen und dem Schutz der Bad Uracher Anlieger. Der Ausgang ist offen.