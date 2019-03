Bad Urach „Auch Ratschläge sind Schläge“

Bad Urach / swp

Zum Männervesper war der Keller des Stiftes in Bad Urach kürzlich bis auf den letzten Platz gefüllt. Eckart Schweizer konnte neben den rund 50 Männern den Referenten des Abends, Pfarrer Siegfried Fischer, begrüßen. Dieser ist seit siebeneinhalb Jahren Seelsorger an den Bad Uracher Reha-Kliniken und wurde kürzlich in den Ruhestand verabschiedet (wir berichteten). Der Besuch beim Männervesper war für ihn indes ein Novum.

Nach einem gemeinsam gesungenen Kanon und einem reichhaltigen Vesper, referierte Pfarrer Fischer zum Thema „Was hilft mir in Lebenskrisen? Was das Leben wieder Heil und ganz macht“. Die eigene Erfahrung als Reha-Patient in Oberstaufen hat Pfarrer Fischer bei der Bewerbung zu seiner jetzigen Aufgabe bestärkt. Panikattacken und Vitalstörungen veranlassten seinen Hausarzt, den Aufenthalt in einer entsprechenden Klinik zu empfehlen. Schon bei der Anmeldung musste er den Verzicht auf Handy, Bücher, Zeitungen, Alkohol und Rauchen unterschreiben. Die Ruhe und das zu sich selbst finden hat dem Seelsorger nicht nur gut getan, es hat ihn zu sich selbst finden lassen. Der Teufelskreis „Heilssuche durch Anerkennung“, so Fischer, konnte dort durchbrochen werden.

Für den Seelsorger bedeutet Rehabilitation nicht, „ganz der Alte zu sein“, sondern „der Jetzige im Hier und Heute“. Er zitiert: „Manche werden nicht achtzig, weil sie viel zu lange versuchen, 40 zu sein“. Es entstehen Fragen wie, „war alles gut als ich gesund war, was ist mir im Leben wichtig?“ Seelsorge versucht hier anzuknüpfen und auf Fragen wie, „was ist mir im Leben wichtig, was ist mit Sterben und Tod, wie kann ich in Zukunft mit Einschränkungen leben“, Antworten zu finden. Für Pfarrer Fischer steckt in jeder Krankheit die Chance für ein neues Leben, es öffnen sich Türen zum Inneren, zur Seele. Eine kranke, verkümmerte Seele gibt Impulse an den Körper, die zu Magengeschwüren, Rückenschmerzen, Panikattacken und vielem mehr führen können.

Der Reha-Aufenthalt bietet die Chance, in sich zu gehen, etwas nur für sich selber zu machen, mit der Seele Kontakt aufzunehmen. Die Rehabilitationsklinik ist ein neutraler Ort, Patient und Pfarrer sind hier nicht zu Hause. Eine Aussprache fällt leichter. Das Eingeständnis der eigenen Schuld oder des eigenen Versagens wird leichter. Vergebung wird wahrgenommen, eine übergeordnete Macht Gottes wird spürbar, für Pfarrer Fischer bedeutet dies, „heil werden an Leib und Seele“.

Der Seelsorger könne, so Fischer weiter, in den Gesprächen den Patienten helfen, auch mit Einschränkungen, mit dem Leben nach der Krankheit zurechtzukommen. Er könne Ratschläge geben, müsse aber zugleich bedenken: „Auch Ratschläge sind Schläge.“ Pfarrer Fischer war sich sicher: „Die Patienten in der Reha sind geschwächt. Aber Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig.“