Kino Einblicke in die Gefühlswelt

Kirchberg / Ralf Mangold

Wie viele andere Crew­mitglieder besucht Jonas Buja Kinos in ganz Deutschland, aber auch in Italien und sogar in Afrika, und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Außerdem gibt der 26-Jährige tiefere Einblicke in seine Gefühlswelt, die ein Film alleine gar nicht geben könnte. Moderiert wurde der Kinoabend in Kooperation mit dem Diakonieverband Schwäbisch Hall von Dagmar Seybold .

Symbolischer Charakter

Aber zuerst sahen die Zuschauer in dem knapp 100-minütigen Dokumentarfilm von Michael Cinque im gut gefüllten Saal des Kirchberger Kinos, wie sich eine Gruppe von jungen Erwachsenen zusammengefunden hatte, um unter dem Namen „Jugend rettet“ den alten Fischkutter „Iuventa“ zu einem Seenotrettungsschiff umzubauen. „Eigentlich hatte die Aktion nur symbolischen Charakter. Mit diesem kleinen Schiff können wir ja nicht allen Menschen helfen. Aber wir wollten zeigen, dass geht, was die EU nicht hinbekommt, nämlich Menschen in Seenot, vor dem Ertrinken im Meer zu retten.“ Es musste einfach etwas getan werden, nachdem man diese schrecklichen Bilder im TV gesehen hatte – und zwar schnell. „Es sind zu viele Menschen im Meer gestorben“, so der nautische Offizier aus Leer in Ostfriesland.

„Ich wollte schon immer etwas Humanitäres machen und hier wurde ich gebraucht.“ Bei seinen Einsätzen auf hoher See habe er über 6000 Menschen das Leben gerettet. Es gab viele schöne Momente von dankbaren Menschen. Aber natürlich musste er in dieser Zeit auch viel Leid und Elend ertragen, zwei Menschen konnten bei einer Rettungsaktion nur noch tot geborgen werden. „Das war natürlich ein Tiefpunkt, aber wir hatten eine gute psychologische Betreuung für die Crew. Noch dringender hätten allerdings diese Hilfe die Geretteten gebraucht, viele waren traumatisiert.“ Die Motivation für den anstrengenden Einsatz bezieht er aus seinem christlichen Glauben. „Jeder hat ein Recht darauf gerettet zu werden – auch schiffbrüchige Flüchtlinge.“

Inzwischen wurde die „Iuventa“ von der italienischen Regierung beschlagnahmt, gegen die Crewmitglieder laufen sogar Ermittlungen wegen des Verdachts der Kooperation mit Schleusern. „Die Idee war es, dass wir mit unserer Seenotrettung etwas anstoßen. Aber damit sind wir wohl gescheitert, es ist nichts von politischer Seite aus in diese Richtung passiert.“ Buja fährt keine Seenotrettungseinsätze mehr, vielleicht wieder, wenn es dem Verein „Jugend rettet“ gelingt, ein neues Schiff zu kaufen. Momentan arbeitet er als zweiter Offizier auf einem Gastanker. „Aber eigentlich war diese Aktion für mich zeitlich limitiert. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal bei einem Rettungseinsatz dabei sein werde.“

Viele der Crewmitglieder setzen inzwischen ihr Studium fort oder sind in ihren „normalen“ Berufsalltag zurückgekehrt. Einige engagieren sich weiter politisch. „Wir sind Lobbyisten für die Menschen, die keine Lobby haben“, so beschreibt er die Idee der Aktionen der Aktivisten, die auch ohne Schiff stattfinden können, wie beispielsweise die Besuche in den Kinos oder auch Demos.

Im Februar läuft der Streifen sogar im Europäischen Parlament. „Was wir im Mittelmeer gemacht haben, hat nur individuelle Probleme gelöst.“ Viel wichtiger sei es, den Ursachen der Flüchtlingswelle gegenzusteuern. Als einen ersten Schritt müssten die reichen Staaten ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen herunterfahren und den Bewohnern ärmerer Länder Hilfe zur Selbsthilfe geben. Der Film diene als Multiplikator: „Mein Wunsch ist es, dass die Botschaft aus dem Film herausgetragen wird.“