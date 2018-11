Erinnerung Drei Wochen Aufschub vor dem Tod

Wer Franziska Neumann und ihre Söhne Wolfgang und Ludwig an die Geheime Staatspolizei verriet, konnte bisher nicht geklärt werden. Die drei wurden am 17. Juni 1943 von den Nationalsozialisten von Stuttgart nach Auschwitz deportiert und dort im Konzentrationslager ermordet. © Foto: STADTARCHIV EBERSBACH

Ebersbach / MARGIT HAAS

Arne und Poul Müller hatten Glück. Ihr Vater konnte vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nach Dänemark fliehen. Ihre Tante Franziska Neumann und ihre Cousins Ludwig und Wolfgang dagegen wurden Opfer des NS-Terrors. Als am Mittwochnachmittag in Ebersbach Stolpersteine in der Büchenbronner Straße 34 für die Ermordeten verlegt wurden, waren Arne und Poul Müller eigens dafür aus Dänemark angereist.

Seit über 25 Jahren verlegt der Kölner Künstler Gunter Demnig diese Steine gegen das Vergessen, erinnert an den Orten, an denen die Opfer lebten, an ihr Schicksal. In Ebersbach waren es Auswärtige, die eine Zeitlang sicheren Unterschlupf fanden. Stadtarchivar Uwe Geiger referierte am Dienstagabend im Gemeindesaal der Veitskirche über den tragischen Lebensweg von Franziska, Ludwig und Wolfgang Neumann. Das Interesse daran war groß.

„Mit Hilfe der Pfarrhauskette versteckt gelebt, verraten, verhaftet, deportiert, 1943 ermordet in Auschwitz“, so hatte Geiger seinen Vortrag überschrieben. „Wie viele jüdische Familien die Pfarrfamilie versteckt hat, ist unbekannt“, so der Referent.

Franziska, Ludwig und Wolfgang Neumann lebten etwa drei Wochen in Ebersbach. Dem Ehemann und Vater Erich war es gelungen, mit einem falschen Visum nach England auszureisen. Franziska sollte folgen, zog mit den Kindern nach Berlin, „hoffte, in der Großstadt als Jüdin nicht aufzufallen“. Als sie 1943 den Stellungsbefehl zur Deportation erhielt, konnte sie dank Pfarrer der Bekennenden Kirche fliehen. „Mehr als 40 Pfarrhäuser und deren Vertraute bildeten die württembergische Pfarrhauskette. Über eine Zwischenstation in einem Pfarrhaus kamen sie und ihre beiden Söhne wohl Anfang April 1943 in Ebersbach an“ – getarnt als Bombenflüchtlinge, fand Geiger heraus. „Bürgermeister Gustav Seebich, der eingeweiht war, wollte den Aufenthalt legalisieren, um die Gefahr für Flüchtlinge und Helfer abzuwenden.“ Aber die Familie wird denunziert und „vom örtlichen Gendarmeriemeister Hans Strohm in Begleitung eines weiteren Polizisten im Pfarrhaus in der Büchenbronner Straße 34 verhaftet“. Sie werden nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Im Anschluss an Uwe Geigers Vortrag referierte Helga Wittler-Morgen von der Evangelischen Erwachsenenbildung über Antijudaismus in der Kirche. Er begann bereits im Mittelalter, fand in Martin Luther einen lautstarken Vertreter und mündete letztendlich in einer Kirche, die der Massenvernichtung nicht widersprach.

Anders der Ebersbacher Pfarrer Hermann Diem. Er gehörte zu einer ganzen Reihe von Pfarrern, die jüdische Familien versteckten und so dem Zugriff der Nazi-Schergen entzogen. Helga Wittler-Morgen hob aber auch hervor, dass die Evangelische Landeskirche 1988 die „Erklärung zur Verbundenheit von Christen und Juden“ verabschiedet habe und es gerade evangelische Geistliche seien, die den jüdisch-christlichen Dialog pflegen.

Info Stadtarchivar Uwe Geiger hat

seine Recherchen über die Familie Neumann und ihre Helfer im Internet auf der Seite www.ebersbach.de/stolpersteine veröffentlicht.