Serie Die Trends erkennen

Sachsenheim / Bettina Nowakowski

Mein erster Job als Junger in unserem Familienbetrieb war, für ein paar Pfennige die Backstube zu fegen“, erzählt Frank Clement, Geschäftsführer des Familienunternehmens Bäckerei Clement GmbH. Als jüngster von drei Brüdern war der Einstieg in das Familienunternehmen nicht die erste Wahl für ihn gewesen.

Der 14 Jahre ältere Bruder hatte das Bäckereihandwerk gelernt und beim Vater im Betrieb mitgearbeitet. „Eigentlich wollte ich Pilot werden, denn mein Vater war ein passionierter Segelflieger, und ich bin praktisch im Flugzeug groß geworden.“ Der ältere Bruder hat sich schließlich als Bäckereimeister in Weissach selbständig gemacht und Frank Clement orientierte sich während seiner Zeit auf der Wirtschaftsschule beruflich um.

Nach seiner Ausbildung zum Bäckermeister und staatlich anerkannten Betriebswirt des Handwerks trat Frank Clement im Jahr 2000 in das Familienunternehmen ein. Die Bäckerei Clement existiert seit 1950, als seine Großeltern Karl und Gertrud Clement mit der ersten Backstube und Verkaufsfiliale in Sachsenheim den Grundstein für das Unternehmen legten. 1972 übernahm Vater Manfred mit seiner Frau Sofia die Bäckerei.

Frank Clement hat das Unternehmen mit Blick auf die Zukunft neu strukturiert. „Nicht nur die handwerkliche Qualität muss stimmen, auch das Geschäft hinterm Betrieb ist wichtig“, weiß der Bäckermeister. So hat er die Backstube 2005 weiter ausgebaut, in den folgenden Jahren wurden mehrere Filialen in Bietigheim und Umgebung eröffnet.

2010 wurde Frank Clement geschäftsführender Gesellschafter und führt heute in alleiniger Verantwortung den Familienbetrieb weiter. 2014 zog das Stammhaus zusammen mit einer „Gläsernen Backstube“ und Café in die Ludwigsburger Straße in Großsachsenheim um.

Als Unternehmer sei man heute auch als Führungskraft gefragt, müsse außerdem innovativ sein und Trends erkennen. „Das kann man nicht, wenn man nur in der Backstube steht“, meint Frank Clement. Wenn man früh reinwachse in den Betrieb, habe man „es später leichter, diesen zu wuppen“.

Denn heutzutage sei es vor allem der Fachkräftemangel, der dem Bäckereihandwerk zu schaffen macht. „Viele fragen sich: Soll ich mir das antun, jede Nacht so früh aufstehen?“, erklärt Frank Clement den Nachwuchsmangel.

Die meisten kleinen Familienbetriebe hätten keine schlechten Standorte, aber neben dem Fachkräftemangel sind es auch die Abverkäufe in Tankstellen oder Märkten, die es den eingesessenen Bäckern schwer machen, ihr Geschäft rentabel zu führen. Jedes Jahr bekäme die Bäckerei Clement Anfragen von anderen Bäckereien, ob Clement das Geschäft übernehmen wolle. „Wir haben schon einen überregionalen Bekanntheitsgrad“, freut sich Frank Clement, aber mit den inzwischen zehn bestehenden Filialen sei jetzt eine überschaubare Größe erreicht, die später einmal bei einer Übergabe auch noch gut zu managen sei. „Ich kann noch jeden Mitarbeiter mit Namen ansprechen, das soll auch so bleiben“, findet Frank Clement.

Mit Anfang 40 käme das Thema Nachfolge auch bei ihm langsam auf. „Natürlich fragt man sich, wenn man mal krankheitsbedingt ausfällt, wer macht’s dann?“ Sein Sohn ist erst fünf Jahre alt.

„Das Schönste wäre, wenn mein Sohn später mal sagen würde, er macht’s, aber ich werde ihn nicht dazu zwingen.“ Bis es einmal so weit sein sollte, ist er gern sein eigener Chef: „Es macht Spaß, unabhängig zu sein, Ideen umzusetzen und zukunftsorientiert zu denken.“