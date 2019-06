Der 13-jährige Ben Bogner leidet an einer fortschreitenden Muskelerkrankung und hatte einen großen Wunsch: Er wollte mit einem der Fahrstühle im Wolkenkratzer Burj Khalifa fahren. Der Verein „Sternentraum“ erfüllte ihm den Wunsch.

Die Fahrt mit dem Aufzug im höchsten Gebäude der Welt hat bei einem Jungen aus Uhingen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der 13-jährige Ben Bogner leidet an einer fortschreitenden Muskelerkrankung und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Sein größter Wunsch war es, mit einem der Fahrstühle in dem 828 Meter hohen Wolkenkratzer Burj Khalifa in Dubai zu fahren – und dieses Erlebnis hat der Schorndorfer Verein „Sternentraum“ ihm ermöglicht.

Noch immer ist Ben begeistert, wenn er an seinen Kurzurlaub in Dubai und das Abenteuer Burj Khalifa denkt. „Ben war schon immer sehr an Aufzügen interessiert“, erzählt seine Mutter, Simone Bogner. Und Ben wollte irgendwann wissen, wo das weltweit höchste Gebäude steht. Die Familie Bogner recherchierte und zeigte Ben im Internet den Gebäuderiesen in Dubai. Die Anzahl der Aufzüge und Stockwerke musste herausgefunden werden und Bens Wunsch, selbst mit dem Aufzug ganz hoch hinaus zu fahren, wuchs stetig.

Freundin gab der Familie den Tipp, sich an den Verein Sternentraum zu wenden

„Von einer Freundin bekam ich den Tipp mit dem Verein Sternentraum“, erzählt Simone Bogner. Eine Anfrage wegen der Finanzierung einer Reise nach Dubai erschien ihr mehr als vermessen, aber: „Ein Traum, der nicht ausgesprochen wird, kann niemals wahr werden“, meint die Mutter. Simone Bogner schickte eine E-Mail an den Verein – und bekam bereits nach zwei Wochen eine Antwort. Ein persönliches Gespräch mit dem Wunscherfüller des Vereins folgte und auch die Zusage, Bens Herzenswunsch zu erfüllen.

„Wir wurden während der kompletten Planung begleitet und unterstützt“, erzählt Bogner. Die Reise wurde für die vierköpfige Familie gebucht, der Rollstuhl im Flugzeug angemeldet und ein barrierefreies Hotel ausgesucht. In Dubai stand ein Flugbegleiter parat. „Es war alles mehr als perfekt organisiert“, sagt Simone Bogner.

„Was Barrierefreiheit angeht, ist Dubai immens weit.“

Die Stadt hat die Familie aus Uhingen beeindruckt. Natürlich wurde als erstes der Burj Khalifa angesteuert. Die Fahrt zum 148. Stockwerk dauert gerade mal 90 Sekunden und dann folgt der Blick über Dubai. „Die Wasserspiele vor dem Gebäude, die Dubai Mall und eines der weltgrößten Aquarien“, erzählt Simone Bogner von den Eindrücken. Nicht nur von den gesamten Sehenswürdigkeiten waren die Bogners beeindruckt, sondern auch von der großen Hilfsbereitschaft der Menschen, die schnell anpacken, wenn Hilfe notwendig ist. „Was die Barrierefreiheit angeht, ist Dubai immens weit“, sagt Simone Bogner.

Eindrücke bleiben der Familie im Gedächtnis

Für die Familie sei die Reise wie ein Geschenk Gottes gewesen. „Wir hätten das alleine niemals stemmen können“, sagt Bogner. Der Familie habe die Reise Kraft und Mut gegeben. Es wird noch viel über die Eindrücke geredet und Ben hat auch seine Mitschüler an der Uhinger Haldenberg-Realschule mittels Reisebericht an seinem Abenteuer teilhaben lassen. Mit Fremden spricht der 13-Jährige nicht; seine leuchtenden Augen und sein strahlendes Gesicht verraten aber viel.

Das könnte dich auch interessieren:

Schadstoffe in Schule und Halle PCP-Sanierung in der Stadtbad­turnhalle und der Pestalozzischule hat begonnen Die PCP-Sanierung in der Stadtbad­- turnhalle und der Pestalozzischule hat begonnen. Weil dabei mit Schadstoffen belasteter Staub aufgewirbelt wird, gelten besondere Sicherheitsvorschriften.

Kranke Bäume in Göppingen Pilz streckt Eschen im Göppinger Oberholz nieder Viele Bäume im Göppinger Oberholz müssen gefällt werden. Revierleiter Reiner Ertl zeigte Interessierten das Ausmaß des Pilzbefalls.