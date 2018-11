Bietigheim-Bissingen Auflagen sorgen für Auszug

Bietigheim-Bissingen / Jörg Palitzsch

In Deutschland gibt es rund 20 000 Apotheken, Tendenz sinkend. Bald wird es auch in Bietigheim-Bissingen eine weniger geben – zum 1. Dezember schließt die Apotheke am Rathaus. Inhaber Andreas Bühler, der im Mai 2018 die drei Apotheken, am Rathaus, am Unteren Tor und im Kaufland, von Apotheker Alois Sterr übernommen hat, sieht die Schließung als Umzug und Chance, die Medikamentenversorgung und vor allem die individuelle Beratung seiner Kunden weiter zu erhöhen.

Die fünf Mitarbeiter in der Apotheke am Rathaus, insgesamt gibt es 40 Angestellte, werden in den anderen Filialen beschäftigt, zudem will Bühler in einem Neubau in Neckarwestheim eine weitere Apotheke eröffnen.

Die Gründe für den Auszug in der Hauptstraße liegen für den Apotheker auf der Hand. Zu hoch wären die Investitionen in das denkmalgeschützte Haus. So gibt es etwa keinen richtigen Ablegeplatz für die Nachtanlieferung, die Kisten werden im Treppenhaus abgestellt. Ein leidiges Thema ist der Brandschutz, ebenso die Hygienevorschriften. Eine Klimaanlage und breite Treppen wären nötig, wo heute eine enge Wendeltreppe in den ersten Stock zum Labor führt. Im Erdgeschoss herrschen beengte Verhältnisse und die Kunden haben doch etwas weitere Wege von den Parkplätzen aus. Und noch eines kommt hinzu: In der Zwischenzeit sind immer mehr Ärzte aus der Hauptstraße in neue Praxen gezogen und mit ihnen sind die Patienten gegangen. Auch dies spüre man in einer Apotheke.

So will und kann sich Andreas Bühler gegen diesen Trend nicht stemmen. Die Auflagen des Landesdenkmalamtes als auch der Gewerbeaufsicht will er ebenso nicht mehr erfüllen, zeigt er doch in der Apotheke am Unteren Tor und im Kaufland, wie moderne Filialen für die Gesundheitsvorsorge heute aufgestellt sein müssen.

In der Apotheke am Unteren Tor gibt es praktisch keinen sogenannten Handverkaufstisch mehr, der früher den Apotheker vom Kunden trennte. In der Apotheke sind vier Beratungspunkte aufgebaut, jeder mit einem PC ausgestattet. Hier kann man nicht nur die Medikamente schnell aus dem angegliederten Lager abrufen, an diesen Tischen sind auch individuelle Gespräche möglich. Über dieses System haben sich inzwischen auch schon Kollegen von Bühler informiert. Hochmodern auch die Apotheke im Kaufland. Dort untergebracht ist unter anderem die Heimversorgung mit neun Beschäftigten. Sie liefern nicht nur ein Arzneimanagement, sondern prüfen auch eventuelle Wechselwirkungen.

Andreas Bühler hat rund 60 000 Medikamente auf Lager, was die Versorgung garantiere – im Kaufland sogar durchgehend von 8 bis 20 Uhr.

Info Die Apotheke am Rathaus ist die älteste in Württemberg. Sie entstand im Zuge der Großen Kirchenordnung von 1559, in der Herzog Christoph vier Apotheken genehmigte. Die in Bietigheim stand anfangs dort, wo sich heute das Arkadengebäude befindet. Seit 1705 ist sie an ihrem heutigen Standort.