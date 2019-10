Apfelsaft, Apfel-Cidre, Apfel-Gin, Apfellikör, Apfelkuchen, Apfelchips, Apfelmus und der gute alte Apfel selber schlechtin: Mit seinem bunten, herbstlichen Apfelfest konnte der Verein Aktive Unternehmer auch am Sonntag wieder in der Innenstadt punkten. Den Besuchern tat sich eine ganze Apfelwelt auf, in welcher der Fantasie keine Grenzen gesetzt waren.

Am Anfang war der Apfel

„Mit dem Apfel fing es an:“ Passend zum Thema stimmte der evangelisch-methodistische Pastor Stefan Kettner die Besucher im trockenen Enzpavillion auf das witterungsbedingt etwas feuchte Apfelfest im Freien mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Zum Festbeginn hatte das überdachte Kinderzügle zwar erst zwei kleine Fahrgäste, doch in der Innenstadt war an 80 Ständen inklusive Kunsthandwerkermarkt schon gut Betrieb.

„Schmuckes aus Wein“, „Specialitá del Pienonte“, „I love Mauldasch“: Mit Slogans lockten allerhand Händler die Kundschaft an und Vereine nutzten das Apfelfest, um Werbung für sich zu machen. Kinder betätigten sich sportlich beim Apfellauf, knackten Nüsse, fischten Apfelschnitze aus dem Eimer, pressten ihr eigenes gesundes Getränk und schauten, dass sie Beute bei den drei Lebenden Äpfeln machten, die durch das Fest marschierten und Äpfel verteilten.

Zehntausende Besucher kommen nach den Informationen des ersten Vorsitzenden der Aktiven Unternehmer, Klaus Kittel, jedes Jahr zu dem weit über Bietigheim hinaus bekannten Fest, das immer mehr Zuspruch erfahre. Die Leiterin der Geschäftsstelle, Kathrin Salzer, wusste um den besonderen Stellenwert des Apfels in diesem Jahr, fiel doch die Ernte auf den Streuobstwiesen eher dürftig aus.

Braeburn, Elstar, Golden delicious, Granny Smith, Gravensteiner, Jonagold oder Klarapfel? Wer beim Apfelquiz gewinnen wollte, musste schon etwas über die heimischen Sorten wissen. Wer noch Informationsbedarf hat, konnte Vieles lernen.

Ganze zwölf Sorten stellten beim Apfelfest Wilfried Munz und sein Sohn Ulrich Munz vom gleichnamigen Obstbaubetrieb in Kirchheim mit Hofladen in Bietigheim zum Probieren vor.

In zwei Wochen volles Aroma

Ein bis zwei Wochen, berichteten sie, müssten die Äpfel noch ausreifen, bis sie ihr volles Aroma entwickeln. Besucher waren neugierig darauf, was es zum Beispiel mit der Sorte Pinova, einer Züchtung aus der ehemligen DDR oder der Sorte Topas aus Tschechien auf sich hat. „Viele Sorten werden in Tschechien gezüchtet“, informierte Munz senior. „Die Züchterei ist sehr aufwändig“, er sprach von etwa 1000 Bäumen, die gezogen werden müssten, um eine neue Sorte zu kreieren.

„100 Prozent Diektsaft aus ungespritzten Äpfeln:“ Das ließ sich beim Verein Bietigheimer Apfelsaft keiner entgehen. Die Schau-Presse stand parat, aus welcher der Trester nur so tropfte. Zur Ernte allerdings, meinte der Vorsitzende Wolfang Huber, „dieses Jahr war‘s gar nichts“.

„Ein gewissens Umdenken zu verträglichen und regional produzierten Lebensmitteln“, stellte die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Traute Theurer, für die Aufpreisinitiative fest, die Äpfel aus Streuobstwiesen annimmt, die Lieferanten mit dem Erlös aus dem Saft- und Mostverkauf bezahlt und damit zum Weitermachen animiert.

Darüber, wie es auf den Bietigheimer Streuobstwiesen zugeht, bis Pressäpfel wie die Bissinger Langnasen im Sack sind, gab es beim Apfelfest viele Geschichten, von denen Wald- und Naturkindergartenkindern bis zu den Senioren erzählt. So mancher hat sogar aus übrigem Holz schon die schönsten Vogelhäuschen gebaut oder aus Ästen Kränze gebastelt wie beispielsweise „Madame Gestrüpp“ aus Erdmannhausen.

Die Hobbykünstlerin Barbara Wohlgemut kommt seit 15 Jahren zu jedem Fest und zu jedem Markt in Bietigheim und drückt das Dauerthema Nachhaltigkeit ganz einfach mal so aus: „Ich verarbeite, was andere wegwerfen.“