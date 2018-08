Zwiefalten Zwiefalter Vespermarkt ist zum Aushängeschild geworden

Zwiefalten / Reiner Frenz

Einkaufen – probieren – hocken bleiben: So einfach und zugleich erfolgreich ist das Rezept des Zwiefalter Vespermarktes. Der wird zum achten Mal Einheimische wie Urlauber auf den Markplatz im Schatten der Münstertürme locken, und zwar am Samstag, 11. August. Beginn ist wie immer um 16 Uhr.

Pia Münch, eine der Organisatorinnen des Vespermarktes, erinnerte bei einem Pressetermin an die Ursprünge der Veranstaltung, die viele inzwischen als „geniale Idee“ bezeichnen würden. Die Zwiefalter Direktvermarkter seien vor Jahren zusammen gesessen und hätten sich Gedanken gemacht, wie sie ihre Produkte bekannter machen könnten. Dabei sei der Gedanke geboren worden, „nach dem Schaffa a gscheits Vesper“ anzubieten. „Das konnte natürlich an keinem Sonntag sein und auch nicht schon am frühen Morgen. So sei man auf den Samstag als Markttag gekommen und auf 16 Uhr als Zeit für den Marktbeginn, den Marktplatz als Veranstaltungsort.

