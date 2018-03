Münsterschule Zuerst Klarheit über den Zustand

Zwiefalten / Reiner Frenz

Im September vergangenen Jahres war das Ulmer Büro nps Bauprojektmanagement vom Zwiefalter Gemeinderat damit beauftragt worden, ein Schulentwicklungskonzept für die Münsterschule zu erstellen. Nps-Mitarbeiter Thomas Hegele ging in der Sitzung am Mittwochabend auf den Stand der Dinge ein. Man habe sich die Bestandsgebäude „intensiv angeschaut“, habe Gespräche mit der Schulleitung geführt, sei in Tübingen mit Oberschulamt und Regierungspräsidium zusammengesessen, um die Förderfähigkeit abzuklären. „Dabei wurde uns dringend empfohlen, eine Bestandsuntersuchung vorzunehmen“, erklärte Hegele. Es würde sich oft zeigen, dass der Zustand von Gebäuden aus dieser Bauzeit oft deutlich schlechter sei als erwartet: „Das hat schon ganze Konzepte über den Haufen geworfen“.

Deshalb habe man im Herbst noch insgesamt elf Büros angefragt, entsprechende Angebote zu unterbreiten. Ernüchternd sei dann gewesen, dass tatsächlich nur ein einziges Angebot auf den Tisch gekommen sei. Deshalb habe man nochmals direkten Kontakt gesucht, erreicht, dass immerhin sechs Büros im Januar Begehungen der Münsterschule vornahmen, so Hegele.

Es gehe bei den Untersuchungen um die Materialprüfung und die Beurteilung des Tragwerks, um den Brandschutz und um mögliche Schadstoffe. Am Ende folgte der Gemeinderat Hegeles Vorschlag und vergab die einzelnen Untersuchungsgewerke an die jeweils günstigsten Bieter, wobei Kosten von knapp 52 000 Euro entstehen werden. Mit Ergebnissen rechnet der Planer bis Mitte Mai. Parallel dazu werde sich sein Büro mit dem Bedarfsrahmenprogramm beschäftigen, weiter an Szenarien arbeiten: „Unser Ziel ist es, in der Juli-Sitzung Ergebnisse präsentieren zu können“, kündigte Hegele an. Klaus Käppeler erklärte, dass er froh wäre, wenn bis zur Beratung des Haushalts für 2019 Klarheit herrsche: „Ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Gebäude haben, dass wir sanieren können und dass der Raumbedarf nicht so groß ist, dass wir ein Stockwerk draufsetzen müssen.“