Feuerwehr Werkfeuerwehr blickt zurück

Mariaberg / swp

Michael Sachs, Vorstand Mariabergs, konnte eine Vielzahl von Gästen begrüßen, darunter Kreisbrandmeister Michael Hack und den Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Friedrich Sauter. „Im Rückblick auf das Jahr 2017 sind wir natürlich froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Aber trotzdem ist es immer wichtig, dass regelmäßig geübt wird, und dass die Werkfeuerwehr modern ausgerüstet ist“, sagte Sachs. „Unsere Kommandantin Magdalena Störkle-Sauer legt deshalb mit unermüdlichem Einsatz und Engagement immer Wert darauf, dass alle gut ausgebildet sind.“

Die Kommandantin legte daraufhin in ihrem Rechenschaftsbericht die Zahlen und Fakten des vergangenen Jahres vor. Unter den 36 Einsätzen befanden sich 17 Brandmeldealarme, 13 Personensuchen sowie sechs Technische Hilfeleistungen unter anderem Verkehrsunfälle, vollgelaufene Keller oder Türöffnungen. Bei 24 Übungsdiensten, einem Herbstseminar in Mariaberg und einem Übungstag in Stetten a.k.M. wurde schnell deutlich, dass es der Werkfeuerwehr in Mariaberg nicht langweilig wird. Auch Schriftführer Christoph Kreuzer untermauerte noch einmal das Gesagte und gab einen kleinen Ausblick auf 2018: „Die Zahlen und Fakten sprechen wohl für sich.

Wieder 22 Übuingen

Auch in diesem Jahr wird es wieder 22 Übungseinsätze, 13 Brandschutzunterweisungen und zehn Wachdienste geben. Das Thema der Jahreshauptübung wird in diesem Jahr die Landwirtschaft sein“, sagte Kreuzer.

Zum Abschluss richtete der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Friedrich Sauter das Wort an Vorstand Michael Sachs und überreichte ihm für sein Engagement und seine Verantwortung für die Werkfeuerwehr die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands Sigmaringen. „Es ist wirklich alle Ehren wert, wenn ein Vorstand so hinter seiner Wehr steht. Außerdem ist es nicht selbstverständlich, dass eine so intensive Verbindung zur Werksfeuerwehr besteht“, sagte Sauter.

Nicht nur ein Job

Bürgermeister Holger Jerg bedankte sich für die tolle Zusammenarbeit und für die große Verpflichtung insbesondere gegenüber Menschen, die unterschiedliche Handicaps haben. „Es ist nicht nur ein Job, sondern man muss dafür brennen und das Herz am richtigen Fleck haben“, sagte er abschließend.