Hayingen Vom Porsche bleibt Schrott

Hayingen / pol

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der K 6769 zwischen Indelhausen und Gundelfingen ereignet hat. Ein 49-Jähriger war gegen 19 Uhr mit seinem Porsche Carrera 911 auf der Kreisstraße von Indelhausen in Richtung Gundelfingen unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Sein Porsche raste eine steile Böschung hinunter, bevor er sich überschlug und wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein völlig demolierter Porsche dürfte allerdings nur noch Schrottwert haben. Der Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.