Hauptversammlung Vielfältige Einsätze bravourös gemeistert

Gomadingen / Von Joachim Lenk

Insgesamt 18 Mal musste die Gomadiger Feuerwehr 2017 ausrücken, erinnerte der neue Gesamtkommandant Harald Claß, der seit zwölf Monaten im Amt ist, in seinem ersten Jahresrückblick bei der Hauptversammlung am Freitagabend. Zwar hatten er und seine Mannen elf Einsätze weniger als im Jahr zuvor, dafür war die Anzahl der fünf zu bewältigenden Brände „überdurchschnittlich hoch“. Dazu zählten auch der schlimme Dachstuhlbrand eines unbewohnten Hauses in der Dorfmitte am 1. Januar und der Zimmerbrand in Grafeneck am 22. Dezember, bei dem ein Bewohner um Leben kam.

Bei den 13 technischen Hilfeleitungen mussten zum Beispiel Ölspuren beseitigt, Haushalte vor Hochwasser und Unwetter geschützt sowie ein Fahrer bei einem Verkehrsunfall gerettet werden. Ein anderer Verkehrsteilnehmer konnte nur noch tot geborgen werden. „Das ist auch für uns mittlerweile sehr routinierte Einsatzkräfte immer wieder sehr belastend“, sagte Claß. Deshalb sei es sehr wichtig, Notfallseelsorger im Hintergrund zu haben. „Es darf sich keiner von uns gehemmt fühlen, diese für sich in Anspruch zu nehmen.“

Claß lobte die komplette Mannschaft, „die im vergangenen Jahr einen tollen Job gemacht hat“. Auch dankte er dem Rathaus und dem Gemeinderat für die „tolle Zusammenarbeit“ und den Kauf des achtsitzigen Mehrzweckfahrzeuges für knapp 70 000 Euro, das Mitte dieses Jahres ausgeliefert wird. Für Bürgermeister Klemens Betz „gut angelegtes Geld“. Diesen seit Jahren von der Feuerwehr gewünschten 120 KW starken Sprinter habe sich „die zuverlässige, kompetente und motivierte Feuerwehr“ redlich verdient.

Von diesem Fahrzeug profitiert auch die Jugendfeuerwehr, die 2017 „ein interessantes und erfolgreiches Jahr“ hatte, informierte Jugendwart Gerd Füllemann. Die 9- bis 17-jährigen Jungs hatten von Januar bis Dezember insgesamt 14 feuerwehrtechnische Dienste. Erfreulich seien die zwei Neuzugänge, so dass die Truppe jetzt 20 Mitglieder habe. Nächstes Jahr, so Füllemann, feiere die Jugendabteilung ihren 20. Geburtstag. Es sei angedacht, anlässlich des Jubiläums, 2019 die Wettkämpfe zum Leistungsabzeichen in Dapfen stattfinden zu lassen.

Ein abwechslungsreiches Jahr erlebte auch die Seniorenabteilung. Altersobmann Hans-Jürgen Müller erinnerte in seinem Rückblick, der von Schriftführer Michael Rehm vorgetragen wurde, in seiner unverwechselbaren Art und mit auf die Minute genauen Zeitangaben an die Veranstaltungen, Informationsnachmittage und Ausflüge 2017. Der erkrankte Müller ließ zudem ausrichten, dass am kommenden Mittwoch die Frühjahrsbesprechung der Altersobmänner im Landkreis Reutlingen in Gomadingen stattfinden werde.

Wolfgang Aierstock, stellvertretender Revierleiter der Polizei in Münsingen, sowie Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Gunter Hespeler und Kreisbrandmeister Wolfram Auch lobten die gute Arbeit der Gomadinger Wehr. „Sie arbeitet sehr professionell, das ist nicht selbstverständlich“, sagte Aierstock, der die Truppe von mehreren Einsätzen her kennt. Wolfram Auch sprach „die vielfältigen und eindrucksvollen Einsätze“ an, die Dank der sehr intensiven Ausbildung bravourös gemeistert wurden. Hespeler erinnerte an die zunehmende Gewalt gegen Einsatzkräfte. „Wir haben bislang Ruhe hier“, zeigte er sich erleichtert. So wurden die Feuerwehren in Gomadingen und der Umgebung bis dato noch nie körperlich angegangen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Aktiven in der Einsatzabteilung um zwei auf 61 leicht gesunken. Die Gesamtstärke der Feuerwehr beträgt aktuell 98 Mitglieder. Davon verrichten 25 ihren Dienst in der Abteilung Gomadingen, 23 in Dapfen und 13 in Steingebronn. Der Jugendfeuerwehr gehören 20 Jungs, der Altersabteilung 17 Männer an.