Zuschüsse Umweltschutz, Klima und Tierwohl

Über das Antragsverfahren des „Gemeinsamen Antrags“ können Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Flächen jährlich Ausgleichsleistungen beantragen. Das Kreislandwirtschaftsamt Münsingen bietet zu Beginn der diesjährigen Antragsperiode Informationsveranstaltungen an. Die Veranstaltungen finden statt am Dienstag, 13. März, um 20 Uhr im Flairhotel Hirsch in Indelhausen, Donnerstag, 15. März, um 20 Uhr im Landgasthof Hirsch in Dapfen, Dienstag, 20. März, um 20 Uhr im Gasthaus Kreuz in Wilsingen und Donnerstag, 22. März, um 20 Uhr im Gasthaus Südbahnhof in Pfullingen.

Gefördert wird das Bewirtschaften von Flächen, wobei verschiedene Greening-Auflagen, also Methoden der Landbewirtschaftung, die Klima- und Umweltschutz fördern, zu berücksichtigen sind. Zusätzliche Ausgleichszahlungen werden für besondere Umwelt-Leistungen und das besonders artgerechte Halten von Tieren über das neue FAKT-Programm (Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl) oder die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) gewährt.

Zu den Themen „Neuerungen durch die EU-Agrarreform“ sowie „grafische Antragstellung“ sind alle landwirtschaftlichen Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter im Landkreis Reutlingen eingeladen. Das Online-Antragsverfahren FIONA (Flächeninformation und Online-Antrag) steht im Laufe der KW 10 zur Verfügung.

Bei Fragen und Problemen im Rahmen der Antragstellung sowie zur Terminvereinbarung stehen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Kreislandwirtschaftsamtes Münsingen zur Verfügung. Um eine zeitnahe Rückmeldung wird gebeten. Die Antragsfrist endet am 15. Mai, heißt es abschließend in der Mitteilung des Kreislandwirtschaftsamtes an die Medien.