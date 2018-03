Naturtheater Start in die neue Saison

Start in die neue Saison

Hayingen / swp

Sichtlich Spass hatten die Jugendlichen beim Theaterwochenende des Naturtheater Hayingen mit marks&schleker.

Gemeinsam mit dem Regie-Duo Silvie Marks und Johannes Schleker suchten und fanden die Jugendlichen Wege zur eigenen Darstellung auf der Bühne. Es kostet Mut sich zu zeigen und macht doch ungeheuren Spaß, mit der Selbstdarstellung zu spielen, denn auf der Bühne und vor Publikum ist alles anders und neu: Stehen, sitzen, laufen und ein bisschen flunkern. Mit viel Freude schlüpften die jugendlichen Teilnehmer in verschiedene Rollen und Kostüme.

So vergingen drei aufregende Tage wie im Flug, am Schluss waren sich alle Teilnehmer einig: „Das möchten wir öfter manchen.“ Und das konnten sie zumindest in ähnlicher Form haben. Anfang Februar fand ein Casting-Workshop des Naturtheater Hayingen statt.

Die Stücke der diesjährigen Saison sind „Die schwäbische Odyssee“ und „Hans im Glück“ (Kinderstück). Die ersten Leseproben hierfür beginnen bereits im März.

Kontakt unter $(LEmailto:info@naturtheater-hayingen.de:info@naturtheater-hayingen.de:info@naturtheater-hayingen.de)$ sowie unter Telefon :www.naturtheater-hayingen.de und info@naturtheater-hayingen.de:info@naturtheater-hayingen.de:info@naturtheater-hayingen.de)$ sowie unter Telefon |_blank)$(0 73 71) 13 724 bei Gisela Schleker.