Infrastruktur Schon 45 Haushalte wollen Gashausanschluss

Hayingen / swp

Mit dem ersten Baggerbiss ist am Dienstag der Startschuss für den Ausbau der Gasinfrastruktur in Hayingen gefallen. Um Synergien im Tiefbau zu nutzen, verlegt die Netze-Gesellschaft Südwest mbH dabei die Leerrohre für einen Anschluss ans Glasfasernetz zur schnellen Telekommunikation für die Stadt direkt mit in den Untergrund.

„Schon 45 Haushalte in Hayingen haben sich zu einem Gashausanschluss entschlossen“, erklärt Andreas Schick, Geschäftsführer der Netze Südwest. „Gerade in Zeiten der steigenden Heizölpreise gewinnt Gas als Energieträger wieder an Bedeutung.“ Auch vor dem Hintergrund, dass viele Eigentümer sich über umweltfreundlichere Energieträger Gedanken machen, ist ein Anschluss ans Gasnetz von großer Bedeutung.

Denn für nachhaltige Lösungen gerade in Bezug aufs Heizen ist Gas durch seine vielfältigen Möglichkeiten unumgänglich. So können beispielsweise auch grüne Gase über das Erdgasnetz transportiert werden und so im Haus für umweltschonende Wärme sorgen.

Grüne Gase

Bürgermeister Kevin Dorner ist froh, dass jetzt auch die Bürger in Hayingen durch die neue Gasinfrastruktur die Möglichkeit haben, sich für solche grünen Energielösungen zu entscheiden. „Außerdem schlagen wir mit der gleichzeitigen Verlegung der Glasfaser-Leerrohre zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir gewinnen also doppelt.“

Nach der Interessenabfrage im Oktober 2017 hatte die Netze-Gesellschaft Südwest mbH Mitte März dieses Jahres eine Informationsveranstaltung für die Bürger bezüglich der Grobplanung und der Preise angeboten, woraufhin direkt die ersten Netzanschlussverträge zustande kamen.

Begonnen wird mit dem Ausbau in der Oberwilzinger Straße und in der Zwiefalter Straße. Dieser Bauabschnitt ist etwa 755 Meter lang. Inklusive der Hausanschlüsse werden die Arbeiten nach etwa acht Wochen abgeschlossen sein. Es wird jeweils eine halbseitige Sperrung und eine Ampel geben, vorübergehend kann es zu Einschränkungen in der Gehwegnutzung kommen. Die Netze-Gesellschaft Südwest mbH bittet die betroffenen Anwohner um Verständnis.

Die ausführenden Firmen werden versuchen, während der Bauarbeiten die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Bereits am 11. Juni beginnt dann der Bau der Zuleitung von Zwiefalten nach Hayingen.