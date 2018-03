Nachruf Sanierungen und Infrastruktr

Hohenstein / Ralf Ott

Hohensteins Alt-Bürgermeister Wilhelm Hägele ist am Dienstag im Alter von 83 Jahren verstorben. Der gebürtige Gomadinger hatte von März 1975 bis April 1999 die Geschicke der gerade erst neu formierten Gesamtgemeinde geleitet und dabei maßgeblich für das Zusammenwachsen der fünf Teilorte gesorgt.

In seiner 24-jährigen Amtszeit hat er zahlreiche wichtige Projekte umgesetzt. Dazu gehören die Abwasserversorgung mit dem Bau der Sammelkläranlage, der Bau der Hohensteinhalle, die 1991 eingeweiht wurde und die Erweiterung der Schule sowie der Ausbau der Kindergärten. In seine Amtszeit fiel auch die Entlastung Oberstettens vom Verkehr der B 312 durch den Bau der Umgehungsstraße. Rund 60 Millionen Mark wurden unter seiner Regie investiert. Zugleich nahm Hägele eine Pionierrolle in der Ortssanierung auf der Alb ein. Sein oberstes Ziel war dabei, den eigenen Charakter der jeweiligen Ortschaften zu erhalten. Mit großem Erfolg, so errang Meidelstetten eine Silbermedaille im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ auf Landesebene, Bernloch holte sogar Gold und Ödenwaldstetten wurde 1983 gar mit der Goldmedaille auf Bundesebene ausgezeichnet. Seine Verbundenheit zur Heimat und dem ländlichen Leben auf der Alb war die Motivation für ihn, zusammen mit seiner Frau Ingrid vor nunmehr 40 Jahren das Bauernhausmuseum in Ödenwaldstetten zu gründen. Bei seiner Verabschiedung ernannte ihn die Gemeinde zum Ehrenbürger.

Um seine Ziele zu erreichen, blieb Hägele hart in der Sache bei Verhandlungen. Der einstige Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Otwin Brucker, nannte ihn denn auch „kommunaler Dolomit“ als er ihm die Goldene Ehrennadel des Gemeindetags verlieh. Neben seiner Arbeit als Bürgermeister gehörte Hägele von 1989 bis 1994 der CDU-Fraktion im Reutlinger Kreistag an.

Info Trauergottesdienst ist am Montag, 19. März, um 13.30 Uhr in der Nikolauskirche in Ödenwaldstetten.