Konzerte Reutlinger Live-Nacht mit 16 Bands

Freita / Von Reiner Frenz

g, 16. März

Andreas Kern und Paul Cibis sind ab 20 Uhr im Reutlinger franz. K im Piano-Virtuosen-Wettstreit. Mal erklingen Stücke von Klassikern wie Chopin, Liszt oder Debussy, mal experimentelle Stücke.

Begeisterte Besucher, klasse Kritiken, reihenweise Rockhighlights, mitreißende Musiker – gute Gründe für Deep-Purple-Keyboarder Don Airey & Friends nach exakt zwölf Monaten wieder auf Tour nach Deutschland zu kommen. Seine Freunde sind ebenso hochkarätig, wie das Konzertprogramm vielfältig und erstklassig ist. Beginn im Ulmer Roxy ist um 20 Uhr.

Jens Kommnick ist Musiker, Arrangeur, Komponist, Produzent sowie freier Fachautor und spielt seit 35 Jahren akustische Gitarre. Ab 20 Uhr tritt er im Blaubeurer Nix auf.

Samstag, 17. März

Ein Mann wie eine Dampfmaschine. Und eine Band wie aus einem Tarantino-Film. Der ganze Auftritt: eine Naturgewalt. Irgendwo zwischen Vaudeville und Titty Twister. Ein bisschen sleazy und ganz schön schräg! Der gewaltige Dr. Will mit seiner Schamanenstimme ist einer der großartigsten Blueser und Entertainer in europäischen Landen. Mit Zylinder und Federschmuck noch dazu der durchgeknallteste Buntvogel der Szene. Und ein großartiger Komponist und Texter. Mit seinen Wizards gastiert er ab 21 Uhr im Meidelstetter Adler.

Albert Lee spielte jahrelang in der Band von Emmylou Harris, jahrelang bei Eric Clapton und sogar bei den legendären Everly Brothers. An der Gitarre ist er unschlagbar, am Piano ein Meister und seine Stimme bohrt sich dir ins Ohr. Start im Hirsch in Glems ist um 20.30 Uhr.

Bei der Reutlinger Live-Nacht sind ab 20.30 Uhr 16 Bands in 16 Locations am Start. Nähere Infos dazu gibt’s im Internet unter http://www.rt-rgi.de/events/reutlinger-live-nacht-2018.

Elifs Musik lebt von Emotionen. Mit ihrer einzigartigen Stimme – die sowohl zerbrechlich und zart als auch kraftvoll und mitreißend ist – sowie ihren unverstellten und ehrlichen Texten, schafft die Künstlerin es, ihre Zuhörer ohne Umwege in ihren Bann zu ziehen. Sie tritt ab 20.30 Uhr auf im Reutlinger franz. K.

„Singlejazz“ im Reutlinger Jazzclub in der Mitte. Dessen Vorsitzender Clemens Wittel wird ab 20.30 Uhr am Flügel swingen, zur Freude der Gäste, die sich auch musikalisch etwas wünschen dürfen.

Lionel Loueke spielt seit über zehn Jahren in den Bands von Herbie Hancock. Im April 2016 spielte er auf auf Einladung von US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus. Gemeinsam mit Kevin Hays steht er ab 20.30 Uhr im Tübinger Sudhaus auf der Bühne.

Um 20 Uhr gastiert die Irish-Folk-Band Tanglefoot im Tübinger Saints&Scholars.

Ein Package mit ordentlich Wumms wird ab 20.30 Uhr im Kreuz in Obermarchtal präsentiert. Am Start sind: Guide To Oblivion, Vanish und Spirit Of The Future Sun.

Im Ulmer Roxy steigt ab 18 Uhr der 14. Musikmarathon. Das Line-Up ist im Internet zu finden.

Heaven Shall Burn rocken die Stuttgarter Schleyer-Halle. Als Supportbands sind ab 19 Uhr zu hören: August Burns Red, Whitechapel und In Hearts Wake.

Sonntag, 18. März

Syrischer Gesang trifft auf deutsches Volkslied. Jazz und Latin verbinden sich mit arabischen Rhythmen zu mitreißenden Kompositionen: Edgar Knecht, für seine einzigartigen Volksliedbearbeitungen weltweit gefeiert, begegnet ab 19 Uhr im Reutlinger franz. K mit seinem virtuosen Trio dem Sänger und Pianisten Aeham Ahmad.

Dass der Saxofonist Lutz Häfner zu den ganz Großen seines Faches gehört, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Der Echo-Jazz-Preisträger kommt um 19 Uhr mit der Wüste Welle Big Band ins Tübinger Sudhaus.

Durch zwei umjubelte Konzerte bestens bekannt im Kreuz ist die Hardrock-Band The Poodles aus Schweden. Mit ihrem neuen Studioalbum „Prisma“ im Gepäck, legen sie am Sonntag, 18. März, erneut einen Tournee-Stopp in Obermarchtal ein. Beginn: 20 Uhr

Montag, 19. März

Ausverkauft: Konstantin Wecker tritt um 20 Uhr in der Metzinger Stadthalle auf.

Etwas für Rap-Fans: Ab 20 Uhr gastiert Mister Me im Reutlinger franz. K.

Das wohl wichtigste Frühlings-Folk-Festival des Landes wird auf der 18. Tournee erneut mit großer Vorfreude als bewährtes Rezept gegen den Winter-Blues die Bühnen erobern. Beim Irish Spring-Festival im Tübinger Sudhaus sind ab 20 Uhr am Start: High Time (Music and Steps from Connemara), Cassie & Maggie Mac Donald (Celtic Drive and Dance from Nova Scotia) und Ríanta (High Energy Trad Folk).

Mittwoch, 21. März

Muttis Kinder, die Gewinner des Jury- und Publikumspreises beim A-Cappella-Award sind zurück, mit neuem Programm, das sie ab 20 Uhr im Ulmer Roxy vorstellen.

Donnerstag, 22. März

Im Reutlinger franz. K wird der St. Patricks Day zelebriert. Folgende Bands spielen ab 20 Uhr auf: Screaming Ophans, Realta und Teresa Horgan Matt Griffin.

„Wir werden niemals fertig sein“ – so heißt das im Herbst erschienene Debütalbum der Kölner Band Neufundland. Präsentiert wird es ab 20 Uhr im Tübinger Sudhaus.

In der Stuttgarter Porsche-Arena spielen ab 20 Uhr die Alternative-Rocker von Evanescence.