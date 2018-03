L 230 Polo schleudert in Leitplanke

Genkingen / pol

Auf der L 230 zwischen Genkingen und Traifelberg ist eine19-jährige VW Polo-Lenkerin am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, bei Straßenglätte in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern geraten, teilt die Polizei mit. Die junge Frau brachte den Kleinwagen nicht mehr unter Kontrolle und krachte in die rechte Leitplanke. Zwar wurde sie bei dem Unfall nicht verletzt, doch könnten die Schäden an ihrem Auto möglicherweise auf einen Totalschaden hinauslaufen. Der wirtschaftliche Gesamtschaden wird auf knapp 6000 Euro geschätzt. Ein Abschleppunternehmen musste den nicht mehr fahrtüchtigen VW aufladen und abtransportieren.