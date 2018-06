Großengstingen Polizei sucht Zeugen

Großengstingen / pol

Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen an einem Audi und zwei Radbaggern angerichtet. Die Fahrzeuge waren auf dem Gelände einer Tankstelle in der Trochtelfinger Straße abgestellt. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge traten die Unbekannten gegen 3.15 Uhr die Außenspiegel an dem Audi ab, schlugen die Frontscheibe ein und warfen Steine gegen die Seitentüren. Zudem wurden an den beiden Baumaschinen die Seitenscheiben mit Steinen eingeworfen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07121/99180 nach Zeugen und Hinweisen.