Tourismus Nachfolgerin für die Wacholderkönigin

Gomadingen / swp

In Gomadingen sind derzeit vor allem die jungen Frauen gefragt. Denn in diesem Jahr steht nun die Wahl der 6. Wacholderkönigin in der Gemeinde Gomadingen an. Mit Plakaten und Handzetteln wird zusammen mit dem Veranstalter des Wahlabends – der Lautertal-Touristik Gomadingen – um Kandidatinnen für das interessante und abwechslungsreiche Amt geworben. Viele schöne Begegnungen, besondere Auftritte und Präsentationen bei verschiedenen regionalen und überregionalen Veranstaltungen konnte die noch amtierende Wacholderkönigin Jasmin Thomys in den vergangenen Jahren erleben. Neben dem großen Spaß, den sie dabei hatte, lernte sie auch viel an Erfahrung dazu, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Diese Amtszeit endet nun jedoch im Juli. Deshalb läuft die Kandidatinnensuche auf Hochtouren. Als Voraussetzungen gelten für mögliche Bewerberinnen das Mindestalter von 18 Jahren, der Wohnort in Gomadingen oder in einem Nachbarort, Verbundenheit mit der typischen Wacholderlandschaft und natürlich Spaß am Umgang mit Menschen. Die Wahl findet am Donnerstag, 26. Juli, auf dem Rathausplatz in Gomadingen im Zuge des Dorfabends statt. Dann erwartet die Bewerberinnen ein spannender Kampf um die Krone. Das Publikum entscheidet, wie auch bei den vorangegangenen Wahlen, über die neue Wacholderkönigin sowie ihre Prinzessinnen. Die Siegerin kann sich über ein Preisgeld von 300 Euro freuen. Daneben erhält sie die Amtstracht, die sie nach ihrer Amtszeit behalten darf. Die Zweit- und Drittplatzierte erhalten jeweils 100 Euro. Bewerbungsschluss für Interessentinnen ist der 15. Juni.

Info Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Gomadingen unter Telefon (0 73 85) 96 96 30 oder www.wacholderkoenigin.de.