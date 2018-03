Musikverein Mägerkingen Musikverein Mägerkingen

Mägerkingen / Johannes Zaia

Vielseitig und ausdrucksstark gestalteten die drei Orchester des Musikvereins Mägerkingen – Jugendgruppe, Jugendkapelle und Aktivkapelle – am vergangenen Samstag das Jahreskonzert in der Festhalle. Von brasilianischen Rhythmen in „Las Playas de Rio“ über konzertante Blasmusik bei „Man in the Ice“ bis hin zu virtuosen Xylophonklängen in „Zirkus Renz“ und traditioneller Blasmusik war für jede Geschmacksrichtung etwas dabei.

Zwischen den musikalischen Programmpunkten wurde außerdem die Gelegenheit genutzt, verdiente aktive Musikerinnen und Musiker zu ehren. Das D1 Leistungsabzeichen in Bronze wurde Joschua Buchta, Adrian Fink und Dennis Heider an die Brust gesteckt. Samuel Herrmann erhielt das D2 Leistungsabzeichen in Silber. Mit dem Ehrenzeichen in Bronze des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg für zehn Jahre aktives Musizieren wurden Lisa Ebinger, Sebastian Fink und Lukas Lorch geehrt. Tobias Link wurde mit dem Ehrenzeichen in Silber des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg für 20 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet. Überaus seltene Ehrungen wurden Ute Walter und Ernst Zaia zuteil: Für 50 Jahre aktives Musizieren heftete ihnen Steffen Haap vom Blasmusikverband Neckar-Alb das Ehrenzeichen in Gold mit Diamant ans Revers. Die beiden sind die letzten verbliebenen Mitglieder aus der ersten Jugendkapelle des Musikvereins, deren 50-jähriges Bestehen in diesem Jahr mit einem Jubiläums-Musikjugendtreff und einer Serenade beim großen Fest „Rock und Blasmusik am See“ gefeiert wird. Eva Geckeler, die seit 2006 die Jugendgruppe des Vereins leitet, erhielt dafür die Dirigentennadel in Bronze. Eine feste Größe in der Jugendarbeit ist außerdem Helmut Lorch, der seit 1990 das Amt des Jugendleiters ausfüllt und für sein Engagement mit der Förderermedaille in Gold mit Diamant ausgezeichnet wurde.

Eine gelungene Überraschung brachte Bürgermeister Christoph Niesler mit in die Turn- und Festhalle: Er steckte Ernst Zaia für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement – unter anderem im Musikverein und im Ortschafts- und Gemeinderat – die Landesehrennadel des Landes an die Brust.