Verein Musikkapelle Mehrstetten: Schmauder gibt sein Amt ab

Mehrstetten / swp

Kürzlich fand die Generalversammlung der Musikkapelle Mehrstetten statt. Wichtigster und umfangreichster Punkt der Tagesordnung waren die turnusgemäß anstehenden Wahlen. Hier gab Marcel Schmauder nach 15 Jahren Vorstandstätigkeit sein Amt in andere Hände. Den Vereinsvorsitz teilen sich die nächsten drei Jahre die bisherigen Vorstände Heinz Eberhardt und Christoph Mayer mit der neu in den Vorstand gewählten Kathrin Eberhardt. Zudem wurden auch mehrere Beisitzerposten neu besetzt.

Die Wahlen wurden, wie auch die Entlastungen, von Bürgermeisterin Franziska Höchstädter durchgeführt. In ihren Grußworten hob sie die gute Zusammenarbeit zwischen Musikkapelle und Gemeinde hervor, ebenso die überaus vielfältige Jugendarbeit im Verein.

Der Bericht des Vorstandes wurde in diesem Jahr von Heinz Eberhardt verlesen. Er gab in den drei Bereichen Orchesterbetrieb/Verwaltung, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und Öffentlichkeitsarbeit einen kurzen Überblick über die Aufgaben im vergangenen Jahr. Danach blickte er noch in das Jubiläumsjahr 2018. Die Musikkapelle Mehrstetten wird dieses Jahr 80 Jahre alt und dies will mit verschiedenen Aktivitäten gefeiert werden. Unter anderem sprach er das Serenadenkonzert an, zu welchem ehemalige Musiker eingeladen sind, mitzuspielen.

Andreas Mayer, Dirigent der Kapelle, spannte in seinem Bericht den Bogen vom gelungenen Konzert unter dem Motto „Music on stage“ bis hin zum Probenbesuch. Er freut sich schon auf die kommenden Wochen, in denen das neue Konzertprogramm erarbeitet wird. Auch hier macht sich das Jubiläum bemerkbar, denn er hat Stücke aus früheren Konzerten ausgewählt, vom Marsch bis zur Suite.

Schriftführerin Rose Hölz ließ das Jahr in Wort und Bild Revue passieren und erreichte so manches Schmunzeln durch die Erinnerungen an die Ereignisse im vergangenen Jahr.

Positiv wurde auch der Bericht von Kassier Helmut Schrade aufgenommen, denn er konnte über eine leichte Zunahme des Kassenbestands berichten. Die Kassenprüfer attestierten ihm eine einwandfreie Kassenführung.

Interessant war auch der Bericht der Jugendleiter, der ein letztes Mal von Kathrin Eberhardt vorgetragen wurde. Es gab vieles zu berichten, angefangen von der musikalischen Früherziehung im Kindergarten, dem Flötenangebot in der Ganztagesschule bis hin zu Vororchester und Jugendkapelle. Höhepunkt hier war die Teilnahme beim Jugendkritikspiel in Metzingen mit der Note „Sehr gut“. Ebenso haben zwei Jungmusiker am Solowettbewerb sehr erfolgreich teilgenommen.

Nach dem Bericht des Listenführers und den damit verbundenen Ehrungen treuer Probenbesucher gab es noch verschiedene Ehrungen. Jana Hölz und Regina Münch wurden für zehn Jahre aktive Tätigkeit geehrt, für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Ulrike Ruehs, Nina Schmauder und Christine Schmauder die silberne Ehrennadel. Manfred Schmidt wurde für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft geehrt.

Bevor die Versammlung mit den bereits erwähnten Wahlen und dem Punkt Sonstiges zu Ende ging, ließ es sich Marcel Schmauder nicht nehmen, ein paar Worte an die Versammlung zu richten. Er sagte, es sei gut, die Geschicke des Vereines nach so langer Zeit in andere Hände zu geben und er freue sich, dass Kathrin Eberhardt seine Arbeit weiterführen werde. Der Verein bedankte sich bei ihm mit viel Applaus, Geschenken und einer Bilder-Präsentation seiner vielfältigen Tätigkeit als Vorsitzender.

Der Ausschuss der MK setzt sich für die nächsten drei Jahre wie folgt zusammen: Vorstandsmitglieder: Kathrin Eberhardt, Heinz Eberhardt und Christoph Mayer; Kassier: Helmut Schrade; Schriftführerin: Rose Hölz; Jugendleiter-Team: Annika und Jana Hölz, Jessica Leicht; Beisitzer: Christoph Beck, Ramona Hirschle, Cornelia Schrade, Vera Schrade und Christiane Striebel.