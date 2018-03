Europa Müllbeseitigung ist auf der Insel enorm teuer

Hohenstein / Reiner Frenz

Was mit gegenseitigen Besuchen der Bürgermeister angefangen hat, könnte eines Tages sogar in eine Gemeindepartnerschaft münden. Hohensteins Bürgermeister Jochen Zeller mochte dies gestern jedenfalls nicht ausschließen. Gestern Vormittag wurde im Rahmen eines Pressegespräches Bilanz gezogen, Bilanz des Besuches von Athanasios Vitsas, Bürgermeister der Gemeinde Samot und seiner Frau Theodora sowie deren Begleiter Athanasios Serafeim vom Bürgermeisterbüro der Deutsch-Griechischen Versammlung Nordgriechenland.

Beim Empfang am Dienstagabend hatte Zeller den Gästen seine Gemeinde vorgestellt (wir berichteten). Zu den Gästen hatte unter anderem auch Professor Dietmar Koch von Philosophischen Seminar der Universität Tübingen gezählt, der die Gelegenheit nutzte, um mit Vitsas Details für den Philosophen-Kongress im September auf Samothraki zu besprechen. Alljährlich findet es dort statt, und es geht dabei um die griechische Philosophie. „Für uns ist dieser Kongress sehr wichtig, wird doch der Name unserer Insel in die Welt hinaus getragen“, erklärte Athanasios Vitsas.

Am Mittwoch stand die Abfallwirtschaft im Fokus, ein Thema, das für die Insel, für die Kommune von enormer Bedeutung ist. Müll muss mit der Fähre aufs Festland transportiert werden, jede Tonne kostet 150 Euro, die von der Gemeinde zu berappen sind, wie Vitsas erklärte. Umso gespannter war er, zu erfahren, wie die Abfallwirtschaft in Hohenstein, im Landkreis Reutlingen bewältigt wird. Am Mittwoch gab es Gespräche unter anderem mit Thomas Leichtle vom Abfallzweckverband, Besichtigungen wie die des Komposthofs in Pfullingen und des Wertstoffhofs in Reutlingen. „Wir wollen unsere Kosten minimieren und in den nächsten zwei bis drei Jahren Wertstoffhof und Kompostierung ebenfalls realisieren“, betonte Vitsas.

Am Nachmittag wurde die kleine Delegation, zu der auch der frühere Grafenberger Bürgermeister Holger Dembeck gehörte, im Schwörer-Werk in Oberstetten von Firmenchef Johannes Schwörer begrüßt. Neben der Werksbesichtigung kam es auch zum Gespräch über die Schwörer-Ausbildungsinitiative. Schwörer sagte dabei zu, drei jungen Menschen aus Samothraki die Möglichkeit eines Praktikums anzubieten. „Das hat uns sehr gefreut und wir hoffen, dass wir junge Leute finden werden, die das Angebot auch annehmen“, so Vitsas.

Am Donnerstag führte der Weg zunächst nach Metzingen ins Outlet, ehe es am Nachmittag zuerst eine Tour durch die Gemeinde gab und anschließend ein Treffen mit Achim Nagel, dem designierten Chef des Biosphärenzentrums Münsingen. Hintergrund: Auf Samothraki werden aktuell Überlegungen angestellt, Biosphärenreservat zu werden. Nagel habe in Aussicht gestellt, dass Experten von der Alb in absehbarer Zeit die Insel bereisen und Hilfestellung geben werden, meinte Jochen Zeller. Was diesem Ziel freilich abträglich sein könnte, sind Pläne der Regierung und der Industrie, auf der Insel einen riesigen Windpark zu bauen mit insgesamt 36 Anlagen, die 108 MW Strom erzeugen sollen. Ein Thema, das am Donnerstag ebenfalls noch diskutiert wurde.

Vitsas dankte am Ende seinen Gastgebern für deren Mühe und große Gastfreundschaft, erinnerte daran, dass man der Insel nach der verheerenden Überschwemmung vom September mit PCs und Telefonanlagen unter die Arme gegriffen habe und es von SchwörerHaus einen gebrauchten Sprinter als Geschenk gab.