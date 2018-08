Marbach Am Wochenende ist Landesstutenschau

Am Wochenende ist Landesstutenschau

Marbach / swp

Züchter von Trakehner Pferden schicken am kommenden Wochenende, 4. und 5. August, ihre besten Stuten auf den Laufsteg, um die Schönste in Baden-Württemberg zu ermitteln. Nach 13 Jahren findet im Haupt- und Landgestüt Marbach wieder eine Landesstutenschau des Trakehner Verbandes statt, die gleichermaßen den Zuchtfortschritt der vergangenen Jahre wie auch die Konkurrenzfähigkeit der Trakehner im Vergleich zu anderen Reitpferderassen dokumentieren soll. Das Zuchtziel der Trakehner strebt ein Pferd an, das sich für alle Disziplinen der Reiterei gleichermaßen eignet und das durch Schönheit und Adel besticht.

