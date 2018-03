CDU Kultusministerin kommt in die Region

Region / ab

Mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) kommt am Montag, 5. März, ab 19.30 Uhr eines der profiliertesten Mitglieder der Landesregierung ins Bürgerhaus des Burladinger Stadtteils Hörschwag. Im Mittelpunkt wird natürlich die Bildungspolitik im Land stehen, eines der Zukunftsfelder schlechthin.

Seit Mai 2016 ist Dr. Susanne Eisenmann Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg. Davor war die gebürtige Stuttgarterin elf Jahre Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Sport der Landeshauptstadt Stuttgart. In dieser Zeit hat sie die Schullandschaft in Stuttgart modernisiert und zukunftsfähig gemacht – und bewiesen, dass ihr die Themen Bildung und Sport am Herzen liegen.

Prägend in ihrem Berufsleben war für die promovierte Germanistin auch ihre Zeit als Büroleiterin von Günther H. Oettinger. 14 Jahre, von 1991 bis 2005, leitete sie das Büro des Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion und späteren Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg.

In dieser Zeit machte Dr. Susanne Eisenmann auch auf kommunalpolitischer Bühne Karriere: Zunächst als Bezirksbeirätin in Stuttgart-Sillenbuch, später als Stadträtin im Gemeinderat Stuttgart, wo sie unter anderem schulpolitische Sprecherin und schließlich Vorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion war.

Aktuell sorgt die promovierte Germanistin mit innovativen Vorschlägen für Aufsehen: Frisch ausgebildete Gymnasiallehrer sollen für eine Übergangszeit in die Grundschulen, um dortden Lehrermangel zu mindern, außerdem denkt sie über eine Förderpflicht für Kindergartenkinder mit sprachlichen Defiziten nach. Diese Ansätze zeigen, dass die Ministerin die im Bildungsbereich gegebenen Herausforderungen erkannt hat und beherzt angreift.

Die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU im Bezirk Württemberg-Hohenzollern möchte zusammen mit den Co-Veranstaltern, dem CDU-Bezirksfachausschuss für Bildung und Schule, dem Arbeitskreis Bildung im benachbarten CDU-Kreisverband Reutlingen und dem CDU-Stadtverband Burladingen am Montag, 5. März, ab 19.30 Uhr interessierten Menschen aus der Region die Gelegenheit geben, die Ansätze der Ministerin näher kennenzulernen und mit ihr im ins Gespräch zu kommen. Das Bürgerhaus wird ab 18 Uhr geöffnet sein. Die gastgebende örtliche Feuerwehr bietet neben Getränken auch ein Vesper an. Um der Feuerwehr die Planung zu erleichtern, wird um Anmeldung an Karl-Wilhelm.Roehm@CDU.landtag-bw.de gebeten. Kurzentschlossene können aber auch ohne Anmeldung kommen. Insbesondere für die Verantwortlichen der Elternbeiräte oder auch der Schulfördervereine, aber auch für alle Eltern in der Region, verspricht dieser Gesprächsabend interessante Einblicke in die Bildungspolitik des Landes, schreibt die CDU in ihrer Einladung.