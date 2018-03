Vereine Kapitän verlässt das Schiff nach 38 Jahren

Rietheim / swp

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hans-Dieter Bückle und der Totenehrung ließ Schriftführerin Katrin Gaßner das vergangene Jahr Revue passieren. Es gab viele Auftritte der Musikanten und sonstige Aktivitäten, wie das Frühlings- und Herbstfest, ein Weißwurstfrühschoppen auf der Stadtbühne oder das traditionelle Nikolauskonzert.

Durch die erzielten Einnahmen konnte Kassier Reiner Starzmann ein kleines Plus in der Kasse verzeichnen. Die Kassenprüfer lobten ihn für die „gute und vorbildlich geführte Kasse“.

Dirigentin Franziska Schöll berichtete über die aktuelle Situation der Kapelle, die zurzeit aus 34 aktiven Musikern besteht. Über die Jugendkapelle, für die in einem Workshop 2016 einige neue Jungmusiker gewonnen werden konnten, berichtete Sven Starzmann. Auch die Jugendkapelle hatte, vor allem in der Weihnachtszeit, viele Auftritte. Bei den Ehrungen wurden für fördernde Mitgliedschaft geehrt: Ludwig Goller und Horst Salevski (50 Jahre), Adolf Straif (40 Jahre), Hans-Ulrich Benz, Walter Matthes, Helmut Schmitt, Bernhard Schneider, Roland Schröder, Wolfgang Suppan und Bärbel Götz (30 Jahre), Elisabeth Goller, Andreas Goller, Wolfgang Schlenk, Ursula Schlenk, Rolf Thamphalt, Dietmar Feucht, Claudia Feucht und Andrea Goller (20 Jahre). Die aktiven Musiker erhielten für regelmäßigen Probenbesuch ein Musikerglas. Ein Hauptpunkt der Generalversammlung waren eine Satzungsänderung und Neuwahlen der Vorstandschaft und des Ausschusses. Nach 38 Jahren Tätigkeit als erster Vereinsvorsitzender wurde Hans-Dieter Bückle in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seine langjährige Ära als zuerst zweiter Vorsitzender in der Vereinsgeschichte ging damit zu Ende. Im gleichen Zug wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Kerstin Schmid ließ in einer kurzen Ansprache die Amtszeit von Hans-Dieter Bückle vorbeiziehen und erwähnte zahlreiche Veranstaltungen und Projekte die unter seiner Führung stattgefunden haben, so unter anderem auch zwei Kreismusikfeste. Sie dankte ihm herzlich für die in vielen Jahren aufgebrachte Arbeit und sein Engagement.

Dadurch ändern sich die Strukturen bei der Musikkapelle im Bereich der Vorstände. Ein gleichberechtigtes Dreiergremium wird ab jetzt die Leitung des Vereins übernehmen. Hierfür konnten Kerstin Schmid, Tanja Goller und Alfred Notz einstimmig gewählt werden. Die bisherigen Ausschussmitglieder wurden bestätigt beziehungsweise für eine weitere Amtszeit gewählt.