Münsingen Jesper Munk rockt heute im Ulmer Zelt

Von Reiner Frenz

Freitag, 25. Mai

Nach drei Jahren Schaffenspause ist Jesper Munk zurück. Sein neues Album ist von einer neuen Ästhetik geprägt, die mehrere Genres filterlos und leidenschaftlich miteinander verwebt. Beflügelt von Roxy Music, Scott Walker, Marvin Gaye oder Al Green bleibt er doch ganz in der Gegenwart verankert und präsentiert ein absolut modernes Werk abseits des Kommerziellen. Stellenweise süß wie Zuckerwatte bis hin zum Trüb-Melancholischen nimmt sich Munk viel Zeit für Reflexion und entfaltet damit eine ganz eigene Theatralik. Gemeinsam mit seiner neuen vierköpfigen Band nimmt er ab 20 Uhr die Besucher des Ulmer Zelts mit in dieses unberührte Universum.

Samstag, 26. Mai

Die Nebelhöhle bei Genkingen wird um 20 Uhr zur Konzerthalle. Die ukrainische A-capella-Formation Gregorianika macht auf ihrer Signum-Tour Station in der Tropfsteinhöhle.

Alles was Jan Bratenstein aus Fürth unter seinem Alias Black Elephant Band fabriziert, ist Antifolk. Zumindest geht er seine Songs ähnlich sorglos und humorvoll an wie beispielsweise Kimya Dawson. Es reicht ihm seine Akustikgitarre, um die kleinen lakonischen Perlen zu instrumentieren. Beginn im Schelklinger Stellwerk ist um 20 Uhr.

In der Gruppe Inisheer haben sich renommierte Irish-Folk-Musiker wieder vereint, die einst so bekannte Bands wie Avalon oder Beara mit geprägt haben. Das Quartett singt und spielt zauberhafte, fröhliche und sehnsuchtsvolle Lieder sowie tanzbare Instrumental-Tunes aus dem reichen Fundus der traditionellen irischen Musik. Beginn im Nix in Blaubeuren ist um 20 Uhr.

Stimme, Geige und Looppedal – mehr braucht die New Yorkerin Hannah Epperson nicht, um Zuhörer in ganz Europa zu begeistern. Mal zieht sie ihr Publikum mit berührenden Klängen in ihren Bann, dann wieder beweist sie, dass sie weit mehr als eine ruhige Geigenvirtuosin ist: Alle ihre Songs existieren auch im Pop-Format und entfalten in diesem Gewand eine fesselnde Dynamik. Ihre Musik ist inspiriert durch Reisen, Kunst, Kultur und Kooperationen mit unterschiedlichen Künstlern. Sie tritt um 20 Uhr im Ulmer Zelt auf.

Sonntag, 27. Mai

„Ohne Chaos keine Lieder“ ist eine Geschichte vom Taumeln, Fallen und wieder Aufstehen. Auf seinem inzwischen vierten Album besingt Alexander Knappe die Krise als Glücksfall und das donnernde Leben als Erfahrung, die immer wieder gewagt werden soll. Ab 20 Uhr stellt er das Album im Wizemann in Stuttgart vor.

Nach „Faszination Allgäu“ setzt Maxi Schafroth seine bizarre Beobachtungsreise nun in Bayern fort. Dabei begegnet er Starnberger Zahnarztkindern in Geländewagen, „Helicoptering Parents“ und hippen Szene-Pärchen. Als bundesweit agierender Kulturcoach für Toleranz und Miteinander bringt er uns mit dem schnarrenden Charme seines Allgäuer Akzents die Vielseitigkeit des flächenmäßig größten Bundeslandes näher. Sein umwerfender Humor wird begleitet von seinem kongenialen Gitarristen und Hofnachbarn Markus Schalk. Beginn im Ulmer Zelt ist um 20 Uhr.

Mittwoch, 30. Mai

Marcus King, Der junge Schützling von Gov’t Mule-Mastermind Warren Haynes verbindet mit atemberaubender Leichtigkeit und Weltklasse die uramerikanischen Stile Blues, Jazz, Country, Rock und Soul zu einem neuen Southern Rock-Amalgam. Mit seiner sechsköpfigen Band spielt der junge Sänger und Gitarrist jedes Konzert wie entfesselt. Die Musiker jagen sich mit treibenden Rhythmen, schreiender Orgel oder Saxofon durch ihre Songs. Jazzige Jams à la Allman Brothers oder Tedeschi Trucks Band erweitern diesen Mix, der Jung und Alt gleichermaßen mitreißt. Ab 20 Uhr tritt er im Ulmer Zelt auf.

2018 ist BAP zurück auf Deutschlands Bühnen! Eine der wichtigsten Bands dieses Landes wieder live zu erleben sein. Fans und Musikkönner dürfen sich freuen auf unverwechselbare Töne und Deutsch-Rock auf höchstem Niveau. „Meine Songs handeln immer von dem, was mir durch den Kopf geht“, erläutert Niedecken. „Und derzeit erscheinen bedrohliche Sachen am Horizont: Allein wenn man sich überlegt, wo überall schon Populisten die Macht übernommen haben und was uns vielleicht noch bevorsteht. Da muss man dagegenhalten – vor allem im Interesse unserer Kinder, die auch noch eine lebenswerte Welt vorfinden sollen.“ Ab 20 Uhr rockt BAP im Beethoven-Saal der Stuttgarter Liederhalle.

Donnerstag, 31. Mai

Roman Wreden kommt mit seinem aktuellen Album „Let go & Drift“ nach Tübingen. Imposantes Kopfkino aus der Folk-Pop Welt gibt es auf dem neuen Werk zu erleben, bilderreich, dunkel und klar. Roman Wreden hat seine ganz eigene Art zu schreiben, Melodiebögen zu spannen, und Dramaturgie aufzubauen. Inspirieren lässt er sich von Büchern, Filmen, eigenen Erfahrungen und Fantasien. Beginn im Tübinger Sudhaus-Waldbiergarten ist um 20 Uhr.

Bassekou Kouyate, Joachim Kühn, Majid Bekkas und Gary Husband: Diese vier Ausnahmemusiker kommen aus Mali, Deutschland, Marokko und England – Kulturkreise, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ihre Musikstile lassen sie in ihrem gemeinsamen Projekt Crossroads 3000 zu Einem werden. Der westafrikanische Wüstenblues Kouyates mischt sich mit arabischen Guembri und Oud-Riffs von Bekkas und wird durch die Jazzimprovisationen Kühns am Piano und die Rhythmik des Schlagzeugers Husband komplettiert. Auf der Bühne entfacht sich ein wahres Feuerwerk. Spannender kann Musik kaum sein. Beginn im Ulmer Zelt ist um 20 Uhr.