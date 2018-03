Musikverein Großengstingen Janina Faigle gibt Amt ab

Großengstingen / swp

Um die fünfzig Mitglieder konnte Thomas Gauß, Vorsitzender des Musikvereins Großengstingen, zur Mitgliederversammlung im Florianstüble der Feuerwehr Großengstingen begrüßen. Los ging es mit den Berichten des Vorsitzenden, der Jugendleiterin Corinna Hipp, des Schriftführers Johann Brandhofer und des Kassierers Thomas Hummel. Beide Kassenprüfer bescheinigen eine hervorragend geführte Kasse und so wird die Entlastung, durchgeführt von Bernd Höhne, für Kassier und Vorstand einstimmig von der Versammlung erteilt.

Zur Wahl standen in diesem Jahr aus der Vorstandschaft, der zweite Vorsitzende Wilhelm Dietmann und die Schriftführer Johann Brandhofer und Janina Faigle. Während Janina Faigle ihr Amt nicht mehr fortführen möchte, wurden Wilhelm Dietmann und Johann Brandhofer für weitere vier Jahre gewählt.

Bei den aktiven Ausschussmitgliedern scheiden Corinna Hipp und Manuel Knupfer aus. Für sie rücken Karl Stockmaier und Bernd Höhne nach. Marco Schick wird für eine weitere Amtszeit bestätigt. Claudia Faigle und Bernd Schneider setzen Ihre Arbeit als Passive Ausschussmitglieder fort, auch sie werden von der Versammlung für weitere vier Jahre gewählt.

Bürgermeister Mario Storz unterstrich die Bedeutung des Musikvereins als wichtigen Kulturträger. „Sie bereichern mit ihrer Musik und den Veranstaltungen das Dorfleben“.

Anschließend wurden die fleißigsten Probenbesucher mit einem Gutschein belohnt. Die ersten drei Plätze belegen Manfred Gauch, Johann Brandhofer und Paul Schneider, gefolgt von Thomas Knupfer, Jonas Klingbeil, Willi Dietmann, Manuela Winkler und Sabrina Fischer.

Am Ende der Versammlung gab Thomas Gauß noch einen Terminausblick auf das Jahr 2018. Neben vielen örtlichen Veranstaltungen werden die Schwäbische Alb Musikanten auch auf dem Köhlerfest in Kohlstetten, dem Maifest in Bernloch, dem Frühlingsfest in Reutlingendorf und auf dem Seefest in Inneringen zu hören sein.