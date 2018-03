Berufliche Schule Informative Stunden an der Schule

Riedlingen / ab

Die BSR öffnet ihre Pforten für interessierte Bürger – Schüler, Eltern und Betriebe sind willkommen die Schulgebäude/Werkstätten zu erkunden, sich über Schularten und Abschlüsse zu informieren, an Verkostungen teilzunehmen.

Zielgruppe des neuen Bildungsganges duale Ausbildungsvorbereitung (AVdual) sind Jugendliche, die im Anschluss an den Besuch der allgemeinbildenden Schule noch Förderbedarf haben. Mit AVdual soll der direkte Übergang von der Schule in eine Ausbildung erleichtert werden. Dafür sieht AVdual neben einer Pädagogik des individualisierten Lernens eine verstärkte Einbindung von Betriebspraktika vor. Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler von Anfang an die betriebliche Realität kennenlernen und so eine genauere Vorstellung von ihren beruflichen Interessen und Möglichkeiten bekommen. Am Ende dieses einjährigen, als Ganztagesklasse organisierten, Bildungsganges können die Schülerinnen und Schüler entweder einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand erlangen oder, falls bereits vorhanden, den Hauptschulabschluss verbessern.

Umfassende Grundausbildung

Die Einjährige Berufsfachschule (1BFS) ist eine einjährige Vollzeitschule und wird an der BSR in den Berufsfeldern Metalltechnik sowie Fahrzeugtechnik angeboten. Sie bietet Jugendlichen eine moderne und umfassende berufliche Grundbildung. Zudem wird die Allgemeinbildung gefördert. Die Einjährige Berufsfachschule kann in verschiedenen Berufen das erste Ausbildungsjahr ersetzen. Die Zweijährige Berufsfachschule (2BFS) im kaufmännischen Bereich (Wirtschaftsschule) und im Bereich Ernährung und Gesundheit richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss, die die Fach-schulreife (Mittlerer Bildungsabschluss) erwerben möchten. Die Schülerinnen und Schüler erhalten neben der Erweiterung und Vertiefung der Allgemeinbildung eine berufliche Grundbildung. Nach erfolgreichem Abschluss bieten sich den Absolventen eine Vielzahl an Berufsausbildungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, ein Berufskolleg oder ein berufliches Gymnasium zu besuchen.

Das Kaufmännische Berufskolleg I (1BK1W) bietet Schülerinnen und Schülern mit mittlerem Bildungsab-schluss (Fachschulreife, Mittlere Reife, Werkrealschulreife) eine intensive und qualifizierte Vorbereitung auf einen kaufmännischen Ausbildungsberuf. Begabte Schülerinnen und Schüler können im aufbauen-den Kaufmännischen Berufskolleg II (1BK2W) in einem weiteren Jahr die Fachhochschulreife erwerben und mit Zusatzprüfung den Berufsabschluss „Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/in“ erlangen. Im Anschluss kann die schulische Ausbildung an einer Berufsoberschule fortgesetzt werden, um die allgemeine Hochschulreife zu erwerben.

Im Rahmen der dualen Berufsausbildung können Schülerinnen und Schüler an der BSR im Berufsfeld Metalltechnik die dualen Ausbildungsberufe Feinwerkmechaniker, Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker (1. Ausbildungsjahr), Werkzeugmechaniker (1. Ausbildungsjahr), Zerspanungsmechaniker (1. Ausbildungsjahr), Fachkraft für Metalltechnik sowie Maschinen- und Anlagenführer erlernen. Der Unterricht erfolgt nach dem Lernfeldkonzept, das sich an den Handlungsabläufen der betrieblichen Praxis orientiert. Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife auf dem 2. Bildungsweg!

Das Einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (1BKFH) führt - aufbauend auf einem Mittleren Bildungsabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung - durch vertieften allgemeinbildenden und fachtheoretischen Unterricht zur Fachhochschulreife. Der Unterricht am 1BKFH ist kostenfrei, dauert ein Jahr in Vollzeitform und endet mit einer Abschlussprüfung. Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen können Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) beantragt werden. Im Anschluss an das 1BKFH kann die schulische Ausbildung an einer Berufsober-schule fortgesetzt werden, um die allgemeine Hoch-schulreife zu erwerben.

Berufsoberschule

Die BSR zählt zu den ganz wenigen Standorten im Land mit dem Bildungsangebot Berufsoberschule Fachrichtung Wirtschaft (Wirtschaftsoberschule). Aufnahmevoraussetzungen sind ein qualifizierter mittlerer Bildungsabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung (alternativ: Abschluss als „Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/in“). Die Ausbildungsdauer beträgt zwei Jahre in Vollzeitform. Bewerber/innen mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,5 im Zeugnis der Fachhochschulreife können direkt in das zweite Ausbildungsjahr einsteigen. Mit dem erfolgreichen Abschluss wird die fachgebundene Hochschulreife oder - mit dem Nachweis von Kenntnissen in einer zweiten Fremdsprache - die allgemeine Hochschulreife erworben. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen können Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) beantragt und elternunabhängig gefördert werden. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten für die Dauer ihrer Schulzeit ein Tablet kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen findet man unter www.tabletbs.de.