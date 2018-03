Einbruch In Kindergarten eingebrochen

Zwiefalten / pol

In einen Kindergarten in der Elsa-Brändström-Straße in Zwiefalten ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden, teilt die Polizei mit. In der Zeit zwischen 18 Uhr abends und sieben Uhr morgens gelangte ein Unbekannter über ein aufgehebeltes Fenster ins Gebäude. In den Gruppenräumen durchwühlte der Einbrecher die Schränke und Schubladen. Weiterhin öffnete er im Personalzimmer gewaltsam die Spinde der Angestellten. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Täter Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Zur Spurensicherung kamen die Kriminaltechniker vor Ort. Der Polizeiposten Zwiefalten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon (0 73 73) 28 23 um Hinweise.