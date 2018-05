Marbach In Harmonie vor dem Wagen gehen

Maria Bloching

Das Fahren im Gespann boomt. Vor allem Einspänner sind stark im Kommen, während Vierspänner rückläufig sind. Ob Freizeitfahrer oder Turnierfahrer – in den letzten Jahren haben sich immer mehr Pferdebegeisterte dieser Disziplin zugewandt. Doch eine qualifizierte Ausbildung für Pferd und Fahrer ist dabei unerlässlich, wie Fred Probst, der neue baden-württembergische Landesmeister im Zweispännerfahren, deutlich macht. Er ist Fahrschulleiter in Marbach und leitete gemeinsam mit Horst Schepper das Fahrturnier, das Samstag und Sonntag in der Arena und im Gelände durchgeführt wurde.

„Es ist eine Herausforderung Pferde so einzuspannen, dass sie in gewisser Harmonie vor dem Wagen gehen“, so Probst. Für ihn gibt es nichts Schöneres, als seine Pferde selber auszubilden und dann mit ihnen durch schöne Landschaften zu fahren und die Ruhe zu genießen. Oder eben an Turnieren teilzunehmen. Probst selbst hielt am Wochenende die Leinen nicht in der Hand, dafür aber zahlreiche Teilnehmer, die sich in der Dressur, beim Hindernisfahren und im Gelände prüfen und benoten ließen.

In der Dressur kam es auf die Korrektheit der Hufschlagfiguren, auf korrekte Anlehnung, saubere Übergänge und die Stellung in den Biegungen an. Beurteilt wurden die Freiheit und Regelmäßigkeit der Gänge, Harmonie und Leichtigkeit der Bewegung, Durchlässigkeit, Schwung und korrekte Stellung der Pferde in Bewegung. Der Fahrer wurde auf seinen Fahrstil sowie auf die Exaktheit der Figuren und die allgemeine Beherrschung des Gespanns geprüft. Das Gespann präsentierte sich dabei mit traditionellem Wagen und Anspannung, Fahrer und Beifahrer zeigten sich in passender Paradebekleidung.

Beim Hindernisfahren durch einen Kegelparcours wurden an 15 Hindernissen Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Gehorsam und Durchlässigkeit der Pferde abgefragt. Das Herzstück des Fahrturniers lag jedoch im Gelände beim Eichelesgarten, das es mit spektakulären Hindernissen durch Wasser und ein Labyrinth in Höchstgeschwindigkeit zu bewältigen galt.

Geprüft wurden die Ausdauer der Pferde, das Gefühl für Geschwindigkeit sowie die Fahrkunst des Fahrers. Die Gesamtlänge der Strecke betrug rund 7,5 Kilometer, ein Veterinär war vor Ort und für das Wohlergehen der Tiere zuständig.

Bei diesen Prüfungen, denen eine Qualifikation in der Dressur zugrundelag, zeigten sich die Übereinstimmungen und das Zusammenwirken zwischen Pferde und Fahrer, außerdem machte sich eine gute Ausbildung bemerkbar. „Die Grundausbildung der Pferde dauert acht bis 12 Wochen. Es braucht aber mindestens eineinhalb Jahre, bis man ein ausgebildetes Pferd im Gespann bei einem Turnier vorstellen kann“, so Probst. Und auch der Fahrer muss entsprechende Eignungen wie Reaktionsvermögen und Vorausschau mitbringen. Die topografischen Bedingungen im Gestüt stellten hohe konditionelle Anforderungen an Fahrer und Tiere. „Die Pferde müssen sehr wendig sein und blitzschnell auf das reagieren, was ihnen der Fahrer sagt“, erklärte Carolin Eiberger, Vorsitzende des Fahrvereins Marbach. Sie lobte die hervorragenden Bedingungen im Gestüt: „Besser könnte es gar nicht sein“. Am Samstag waren rund 20 Helferinnen und Helfer im Einsatz, am Sonntag im Gelände sogar rund 40 Mitglieder des Vereins. Sie sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Turniers und dafür, dass Pferde und Fahrer gut versorgt waren. Ob im Einspänner, im Zweispänner Großpferde oder im Zweispänner Ponys – es wurde Turniererfahrung gesammelt und versucht, eine möglichst hohe Punktzahl abzugreifen.