Gymnasium Hartes Rennen bei eisigen Temperaturen

Münsingen / swp

Nach 30 Jahren haben es die Skilangläufer des Münsinger Gymnasiums wieder einmal ins Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia geschafft. Der Wettkampf fand unlängst in Schonach statt. Die Jungenmannschaft Wettkampf 3 des Gymnasiums reiste am Sonntag an – übernachtet wurde in der der Jugendherberge Triberg. Die Akkreditierung zeigte schon, dass es hier um höhere Ehren geht, denn statt einer Schülerliste wurden hier genau die Anmeldedaten mit den Ausweisen abgeglichen und Teilnehmerkarten erstellt, wie es im Pressebericht heißt.

Da das angekündigte kalte Wetter allen sehr zu schaffen machte und drei der Münsinger Läufer zuvor bei den Bezirksmeisterschaften gestartet waren, verzichtete der begleitende Lehrer Gerd Gruschwitz auf dasTraining und man entspannte sich am Nachmittag im Schwimmbad Schönwald. Bei der Eröffnungsfeier wechselten sich gelungene Vorführungen von Schonacher Schülern und Sportlern mit Begrüßungsreden und Filmclips ab.

Am Dienstag gab es um 8.30 Uhr eine Streckenbesichtigung bei Minus 17 Grad und Windstärke 4. Nachdem beim Physiotherapeuten Kinesiotape als Kälteschutz für Nase und Backen gekauft wurde, ging es zurück zur Juhe. Um 12 Uhr ging es los. Im Geschicklichkeitsparcour zeigten alle Münsinger eine sehr gute Leistung, allerdings hatten drei Läufer Sturzpech, was natürlich einige Sekunden und Kraft kostete. Dabei sprang unter den 24 gestarteten Teams ein achter Platz heraus. Felix Schiller erzielte mit der besten Einzelzeit als 21. eine Top Leistung. Um 18 ging es dann noch zur Party mit SWR 3 und einer Nachwuchsband auf den Schulhof.

Die Streckenbesichtigung am Mittwochmorgen fand wieder unter Eiseskälte und gefühlt noch stärkerem Wind statt. Dann die Hiobsbotschaft: Felix Schiller kann wegen Hals- und Kopfschmerzen nicht starten. Der Ersatzläufer war mit Lukas Schrade klar, aber passt der Wachsski? Entwarnung nach den ersten Versuchen, der Ski passt.

Lukas Schrade gab als Startläufer alles, musste aber vielen älteren Schülern den Vortritt in der klassischen Spur lassen. Er übergab an Position 18 liegend auf Levin Etzel, der ein starkes Rennen lief und als 14. auf Fabian Weißinger übergab. Dem lief es super und er konnte noch mal einen Platz gut machen. Der 13. Platz sprang so für die Staffel heraus, entscheidend waren aber die Zeitabstände, und die konnten die Münsinger insgesamt noch halten, sodass der 8. Platz verteidigt werden konnte. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und ein schöner Erfolg, denn ganz vorne lagen Sportschulen aus Sachsen und Thüringen: Oberwiesental, Altenberg und Oberhof sind bekannte Namen.

Nach verdienter Pause ging es dann noch ins Schwarzwaldmuseum in Triberg. Die Siegerehrung am Abend bot schöne Vorführungen und Interviews mit Olympia- und Paralympia-Athleten.

Am Donnerstag traten die Münsinger Sportler müde, aber zufrieden die Heimreise an. Dieses besonderes Ereignis wird den Schülern wohl sehr lange in Erinnerung bleiben.