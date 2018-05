Zwiefalten Glaube und Heimatgefühl vereint

Zwiefalten / Von Sabine Zeller-Rauscher

Eigentlich dominiert der schwäbische Dialekt im überschaubaren Zwiefalten. Anders am Dreifaltigkeitssonntag, dem Sonntag nach Pfingsten. Da überlagerte kroatisches Stimmengewirr den sonst üblichen urschwäbischen Slang der Einheimischen. Zumindest im und rund ums imposante Münster „Unserer lieben Frau“, über dessen Kreuzaltar das Gnadenbild der Gottesmutter thront.

Die Verbundenheit zur Mutter Gottes liegt den kroatischen Katholiken, die aus sämtlichen Ecken der Diözese Rottenburg-Stuttgart zusammentrafen, besonders am Herzen, was unter anderem unschwer an dem Abbild der Mutter Gottes, welches im Prozessionszug in das Münster getragen wurde, zu erkennen war. Für Bischof Gebhard Fürst, der zum zweiten Mal das Gesamtbild der Kroatenwallfahrt bereichern durfte, lobte den beispielhaften Umgang der Kroaten mit ihrem christlichen Glauben, welchen sie unter anderem bei der Wallfahrt stark ausgeprägt zum Ausdruck bringen. „Für mich ein ganz besonderes Erlebnis, wenn der kroatische Gesang eine wunderschöne Atmosphäre ins Münster bringt“, so der Bischof, der unter anderem auch den starken Familienzusammenhalt der Kroaten und die christliche Nächstenliebe, welche die Menschen unter anderem in Kriegszeiten ihren geflohenen Landsmännern gegenüber entgegengebracht haben, lobte.

Angst vor Identitätsverlust

In Gesprächen mit kroatischen Christen, die hier in Deutschland leben, hört Bischof Fürst immer mal wieder die Sorge heraus, dass Kroaten, welche sich in Deutschland integrieren, auch Angst davor hätten, ihre Identität zu verlieren. „Bei der Bewahrung der heimatlichen Bräuche möchte ich unter anderem die kroatischen Menschen unterstützen“, so Fürst. An seinen Wurzeln will auch Goran Susnjara, der vor 34 Jahren als einjähriger Bursche nach Deutschland gekommen war, auf jeden Fall festhalten, obwohl er sich hierzulande voll integriert fühlt. „Die deutsche und die kroatische Kultur sind sich ja ziemlich ähnlich“, so der Kroate aus Ingerkingen. Die Wallfahrt bot ihm eine gute Möglichkeit, seinen Glauben zu festigen wie auch den Kontakt zu seinen Landsmännern.

Jelena Covric, die aus Bad Waldsee angereist war, schätzt die große Gemeinschaft, die bei der Kroatenwallfahrt aufeinander trifft, aber auch das herrliche Ambiente, welches das Münster mit seinen Fresken und Deckengemälden bietet. Schon bald waren sämtliche Sitzplätze im Gotteshaus vergriffen. Auch die extra aufgebauten Stuhlreihen reichten bei weitem nicht aus, die komplette kroatische Gemeinde, welche zur Wallfahrt kam, Platz nehmen zu lassen. Dichtes Gedränge selbst im „Stehplatzbereich“ des imposanten Kirchenschiffs.

Wer keinen Platz mehr bekam, versäumte vom großen Gottesdienst dennoch nichts. Lautsprecher, welche den Klosterhof beschallten, sorgten dafür, dass jeder irgendwie dennoch mittendrin sein konnte, auch wenn es im Klosterinneren keinen Platz mehr gab. Neben Bischof Fürst bereicherten auch Ante Kutleša, Kroatenseelsorger aus Reutlingen, Pfarrer Paul Zeller wie weitere kroatische Geistliche der Diözese, die von Gemeinschaft geprägte christliche Zusammenkunft.

Kulturell und gesellig ging es im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst in einem unweit vom Kloster aufgebauten Festzelt weiter. Aufgetischt wurde klassisch schwäbisches Festzeltessen, wofür sich Eugen Schultes, der Vorsitzende der TSG Zwiefalten, mit seinem Team verantwortlich zeigte.