Hauptversammlung Gemeinsame Ziele sind die Basis für den Erfolg

Von Heinz Thumm

Gut organisierte Vorstandsarbeit, breites Angebot in vielen Sparten, hoher Anteil von jungen Mitgliedern, erfolgreiche und aktive Senioren - das sind wichtige Indizien für die erfolgreiche Vereinsarbeit der Zwiefalter Kolpingsfamilie. Von den insgesamt 397 Mitgliedern sind 125 Mitglieder unter 30 Jahre und ein hoher Anteil davon ist bemerkenswert aktiv.

Josef Ott, der seit 20 Jahren Vorsitzender der Kolpingsfamilie ist, konnte bei der Mitgliederversammlung 65 Mitglieder begrüßen – im 110. Jahr des Bestehens des Vereins. Er freute sich über die erfolgreiche Vorstandsarbeit und sprach ein dickes Lob für die gute Zusammenarbeit aus.

Bei einem aktuell laufenden „Kolping-upgrade“ wurden bereits viele positive Veränderungen vorgenommen, weitere Diskussionen folgen. „Es ist schön, dass junge Mitglieder so deutlich Flagge zeigen“ lobte Josef Ott und freute sich auch viele auswärtige Mitglieder. In der Veranstaltungsstatistik stachen einige Daten deutlich hervor: 980 Besucher sahen die fünf Aufführungen beim Weihnachtstheater. 329 Teilnehmer genossen das Hähnchenessen. Bei der Bergmesse in Oberstaufen waren 138 Teilnehmer zu verzeichnen, jeweils 108 Teilnehmer nahmen an der Martinsfeier und an der Ensmad-Wallfahrt teil. Auch im 30. Jahr des Ferienprogramms Hits for kids, das von der Kolpingsfamilie organisiert wird, waren die Angebote sehr gut besucht.

Für den Fanfarenzug berichtete Andreas Burgmaier über eine „unglaubliche Eigendynamik“ in der Gruppe: Im Durchschnitt jeweils mehr als 40 Personen besuchten die 38 Proben und absolvierten unterm Strich 26 Auftritte. Acht neue Mitglieder verstärken nach gründlicher Ausbildung die bunte Mannschaft.

Ehrenvorsitzender Erich Schmid erzählte von einem attraktiven Programm des Altkolpingtreffs. Bei einem Vortrag zum Straßenbau im Sudan nahmen 62 Mitglieder teil. Ein kräftiger Beifall dankte den vielen Akteuren für ihr großartiges Engagement und die ungebrochene Kreativität über das ganze Jahr.

Verena Galster verlas den Kassenbericht. Die verbuchten und bearbeiteten 128 731 Euro Einnahmen und 119 461 Euro Ausgaben sind Zeichen von hoher Aktivität und wurden mit Beifall bedacht. Als Kassenprüfer berichtete Andreas Aierstock über eine sehr sorgfältige und übersichtliche Kassenführung.

„Nur ein tolles Miteinander bringt solche Leistungen hervor“, stellte Maria Knab-Hänle – auch in Vertretung von Bürgermeister Matthias Henne – fest. Für das vielseitige Engagement und den positiven Beitrag für die Gemeinde und darüber hinaus gab es ein herzliches Dankeschön. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Bei Nachwahlen wurde nach dem Ausscheiden von Maxim Chupin per Akklamation Niklas Karg in den Kolpingjugendvorstand gewählt.

Zum Abschluss der Versammlung erhielt Josef Ott für seinen Einsatz seit 1982 in der Kolpingsfamilie einen Musicalgutschein mit herzlichen Dankesworten von Bruno Auchter.

Eine Überraschung als Dank für fleißiges und erfolgreiches langjähriges Wirken in verantwortungsvollen Funktionen in der Kolpingsfamilie überreichte Vanessa Karg an: Alexander Engst (20 Jahre im Vorstand), Eberhard Schäfer (über 30 Jahre im Vorstand), Bruno Auchter (20 Jahre im Vorstand und weitere Jahre in Funktion) und Erich Schmid (seit 35 Jahren im Vorstand).