Kultur Frühjahrskonzert der MK Böttingen

Die Musikkapelle Böttingen gab jetzt in der Alenberghalle ihr Frühjahrskonzert – in dessen Rahmen auch zahlreiche Mitglieder geehrt wurden. © Foto: Privat

Münsingen / swp

Das alljährliche Frühjahrskonzert der Musikkapelle Böttingen fand jetzt am Samstag in der Alenberghalle in Münsingen statt.

Eröffnet wurde das Konzert durch die Jugendkapelle Mehrstetten-Böttingen-Magolsheim unter der Leitung von Nina Schmauder, die mit „Hot Stuff“ die Zuschauer in alten Erinnerungen schwelgen ließ. Erst nach einer vom Publikum geforderten Zugabe verließen die jungen Musikanten die Bühne.

Danach betraten die rund 35 Böttinger Musikanten mit ihrem Dirigenten Herman Hilsenbeck die Bühne und begannen mit Schuberts „Forelle“ aus dem Forellenquintett ihren Konzertabend. Es folgte die sinfonische Rockovertüre „Stockholm Water Festival“, die mit schnellen, rasanten Abschnitten, aber auch mit ruhigen Passagen ins Ohr ging und das Publikum begeisterte.

Zu einem Spaziergang im Park lud dann Michael Gierk, der den Abend über durch das Programm führte, mit der „Queens Park Melodie“ ein. Gekonnt verstanden es die Musiker anschließend die vielen und schnellen Tempiwechsel beim „Ungarischen Tanz Nr. 6“ von Johannes Brahms zu meistern. So wurden im ersten Konzertteil nicht nur musikalisch unterschiedliche Geschmäcker angesprochen – auch das Auge kam in der von Patricia Hintz frühlingshaften dekorierten Halle keinesfalls zu kurz.

Gegen Ende der Pause begann überraschenderweise der Schlagzeuger mit dem Rhythmus einer Polka und die Musikanten kamen nach und nach auf die Bühne und stiegen mit ein, sodass bis zum letzten Abschlag auch der Dirigent wieder an seinem Platz war. Mit dem Konzertmarsch „Neue Welt“ aus der Feder von Alexander Pfluger begann der zweite Teil des Konzertabends. Danach führten der erste Vorstand der Kapelle, Jürgen Schrade, und Helmut Vöhringer, Vorsitzender des Blasmusikverbands Neckar-Alb, die Ehrungen durch: Für den erfolgreich abgelegten D1-Lehrgang wurde Elisa-Marie Heitele gewürdigt.

Für zehn Jahre aktives Musizieren erhielt Jana Schmid die Ehrennadel in Bronze. Für 20 Jahre aktives Musizieren wurden mit der Ehrennadel in Silber Marina Kast und Simon Krüger geehrt. Die Silbernadel in Gold und die gleichzeitige Ernennung zum Ehrenmitglied der Kapelle erhielten Alexander Bösch und Bernd Schmid. Für 40 Jahre aktives Mitwirken wurden Joachim Mayer und Harald Reiber mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant geehrt. Zum Abschluss konnte noch die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für überragende 50 Jahre aktives Musizieren an Willi Götz überreicht werden. Zu Ehren dieser vielen Auszeichnungen spielte die Kapelle den Marsch „Alter Kamerad“.

Bei der nun folgenden Programmauswahl kamen mit der „Egerländer Perle“, der „Borsicka-Polka“ und dem Gesangsstück „Atlantis der Berge“ – ursprünglich von den Kastelruther Spatzen und am Konzertabend von Michael Gierk vorgetragen – die Freunde der eher klassischen Blasmusik voll und ganz auf ihre Kosten. Mit dem „Maxglaner Zigeunermarsch Reloaded“, der von Christof Zellhofer arrangiert wurde und eine interessante Mischung aus Zigeunermusik und orientalischen Klängen enthielt, beendeten die Böttinger Musikanten ihren gelungenen, kurzweiligen und unterhaltsamen Konzertabend. Nach langem Applaus gab die Musikkapelle noch zwei geforderte Zugaben. Das Orchester überzeugte durch seine musikalische Begabung und durch sein Können.