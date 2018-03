Geburtstag Franziska Herter wird 90 Jahre alt

Geisingen / Maria Bloching

Franziska Herter sagt: „Ich hab eine gute Pflege und den Frieden. Was will man mehr“. Immer wieder betont sie, wie gut sie es hat. Schließlich wird sie liebevoll umsorgt von Tochter Regina, die bei ihr im Haus in Geisingen wohnt, und von zahlreichen Enkelkindern und Urenkeln. Sie lieben ihre Oma, die noch in jüngeren Jahren immer für alle da war. Denn die Familie ist es, worauf es im Leben ankommt.

Vor 90 Jahren wurde Franziska Herter in Geisingen als Tochter des Gemeindepflegers und späteren Bürgermeisters geboren. Sie arbeitete in der elterlichen Landwirtschaft mit und war auch später nach ihrer Hochzeit mit Ehemann Martin in Geisingen als Bäuerin tätig. Hier ist ihre Heimat, hier hat sie sich immer wohl gefühlt. Über ihr „Dreimädelhaus“ war Franziska Herter glücklich, ihre drei Töchter wohnen ganz in der Nähe und haben ihr 13 Enkel und 18 Urenkel beschert. Die 90-Jährige mag es, wenn Leben im Haus ist, langweilig wird es ihr bis heute nicht. Denn alle schauen nach ihr, kümmern sich und umsorgen sie.

66 Jahre lang sang Franziska Herter im Kirchenchor, stricken ist bis heute ihre große Leidenschaft. Urlaub und Erholung von der Arbeit auf dem Hof brauchte sie nie. Deshalb zieht es sie, sofern es das Wetter zulässt, auch jetzt immer noch hinaus. Mit ihrem Rollator erreicht sie jedes Ziel, damit fühlt sie sich zu Fuß sicher. Und wenn Tochter Regina sie spontan auf einen Ausflug mitnimmt, freut sie sich sehr. Allein muss sie sich nie fühlen, irgendjemand ist immer da. Auch nachts, wenn Regina Nachtschicht hat. „Dann sorgen meine Buaba für mich“, lacht sie und erzählt von den engagierten Enkeln und Urenkeln, die für sie kochen und einfach da sind.

Fest beim „singenden Wirt“

Einmal im Monat besucht sie als Witwe eines Straßenwarts die Treffen der Rentner und immer wieder bekommt sie Besuch von Nachbarn und Bekannten. Franziska Herter macht im Haushalt, was noch geht, doch die Wäsche, das Kochen und Putzen wird ihr größtenteils abgenommen. Sie ist zuversichtlich: „D´r Herrgott macht´s scho recht“, glaubt sie felsenfest.

Der 90. Geburtstag wird ganz groß mit 80 Gästen beim „singenden Wirt“ in Wilsingen gefeiert. Und für die Nachbarn und Freunde gibt es noch ein extra Festle. Mit von der Partie ist auch ihr Bruder, der wie sie noch in Geisingen lebt und zwei Jahre älter ist. Dass sie selbst einmal so alt wird, hätte sie nie gedacht, da ihre Eltern beide bereits mit Anfang 70 gestorben sind. Deshalb ist sie dankbar für jeden Tag und nimmt ihn so, wie er kommt. „Zufrieden muss man sein, das ist wichtig“.