Münsingen Fotografie und Geräusche im Einklang

Münsingen / Von Ralf Ott

Seit sechs Jahren gibt es die interaktive Plattform „I am we - interactive image“ als Netzkunstprojekt des Medienkünstlers Wolf Nkole Helzle. Die Teilnehmer der internationalen Fotocommunity haben die Möglichkeit, täglich ein Bild hochzuladen, das einen Eindruck aus ihrem Lebensalltag vermittelt. So sind seit dem Start von mehr als 500 Menschen aus 70 Ländern rund 80 000 Bilder zusammengekommen, die mit gut 260 000 Kommentaren versehen wurden. Aus allen Bildern errechnet ein PC-Programm ein Mosaikbild auf der Grundlage der von den Teilnehmern eingestellten Profilbilder. „Das ist eine offene Gemeinschaft bei der jederzeit auch neue Teilnehmer einsteigen können“, betonte Helzle.

„Von Beginn an wurden auch gemeinsame Treffen organisiert“ – die Usermeetings –, erinnert sich der Social Media Artist im Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei stand der internationale Gedanke der Plattform Pate. Nach dem Auftakt in Stuttgart gab es in den Folgejahren jeweils mehrtägige Begegnungen in Izmir, dem finnischen Turku, in Luxemburg, Birmingham und im vergangenen Jahr in Heiligkreuztal. In diesem Jahr nun treffen sich 25 Teilnehmer in Münsingen. Zentrale Anlaufstelle ist das von Helzle angemietete Atelierhaus BT 18 im albgut. Start ist am heutigen Montag, das Treffen wird am Sonntag enden. Auf die Teilnehmer wartet ein umfassendes Programm, dessen Höhepunkt die Eröffnung der Kunstausstellung „Transformation“ am Samstagabend, 2. Juni, um 18 Uhr sein wird.

Ein Teil der Ausstellung besteht aus Arbeiten der Dozenten des einwöchigen Symposiums und der andere Teil wird erst im Verlauf dieser Woche von den Teilnehmern produziert. Diese werden nämlich das albgut und den ehemaligen Truppenübungsplatz sowohl fotografisch wie auch soundtechnisch ausführlich erkunden, berichtet Helzle. Zum Auftakt gibt es heute Nachmittag eine zweistündige Tour durch das albgut und am Dienstagvormittag erkunden die Teilnehmer das Areal des früheren Truppenübungsplatzes.

Ein Schwerpunkt der künstlerischen Arbeit der Vertreter der Fotocommunity ist die audio-visuelle Installation „Transformation“. Aus sämtlichen im Verlauf der Woche entstehenden Bilder wird ein dreidimensionales Mosaik errechnet und mit Hilfe von drei Beamern im hinteren Raum des BT 18 an die Wand projiziert, so Helzle. Für ein kontrastreiches Spannungsmoment sorgen die insgesamt 100 historischen Aufnahmen aus dem Alter Lager und dem Truppenübungsplatz. Sie stammen aus dem Fundus des Stadtarchivs Münsingen, wurden von Helzle eingescannt und fließen in die aktuellen Bilder mit ein. Dazu werden auf akustischer Ebene die ebenfalls im Verlauf der Woche entstehenden Tonaufnahmen zu hören sein. Federführend für das Fieldrecording verantwortlich ist Michael Fetscher, der in Trochtelfingen die Firma „Flavoredtune“ mit dem „white fir studio“ betreibt. Gemeinsam mit Mirja Wellmann bietet er zudem einen Workshop zur akustischen Fotografie an. „Dabei schreiben die Teilnehmer an jeder der sechs Stationen auf einer Seite auf, was sie hören“, erläutert Helzle. Auch diese Ergebnisse werden in der Ausstellung „Transformation“ präsentiert. Zudem wird eine Verbindung zwischen Tönen und fotografischen Motiven sichtbar und dokumentiert.

Eine Vielzahl weiterer Workshops erwartet die Teilnehmer: So führt der Stuttgarter Fotograf Victor S. Brigola in die Architekturfotografie ein, während Timber A. Hemprich als Spezialist für Makroaufnahmen den Blick aufs Detail richtet. Das tut übrigens auch Annegret Müller-Bächtle bei ihrer Kräutertour. Grundlagen der Medienkunst und zugleich praktische Anweisungen zur Erstellung der audio-medialen Installation vermitteln Helzle selbst und sein Bruder Manfred. Dem Thema „Storytelling“ widmet sich Nuray Önoglu in ihrem Workshop am Dienstagabend. Unter dem Stichwort „Transformation“ gibt es zudem Einblicke in Tai Ji und Eutonie von Karin Fietzek, die Feldenkrais-Methode stellt Karin Pietzka – die auch Polaroid-Fotos ausstellen wird – vor und Karin Rehm wird den Teilnehmern die Arbeit mit dem „Tonfeld“ als Grundlage für eine tiefere Selbsterkenntnis näher bringen. Während der gesamten Zeit können sich die Fotoexperten zudem von German Zoeschinger in die Voraussetzungen für die Drohnenfotografie und die dafür erforderlichen Bestimmungen einweisen lassen. Manfred Helzle wiederum wird bei einer Besichtigungstour seine Heimatstadt Ulm vorstellen.