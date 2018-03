Feuerwehr Engstingen Feuerwehrjahr geht in die Annalen ein

Engstingen / Joachim Lenk

Gesamtkommandant Anton Hummel skizzierte das Feuerwehrjahr 2017 in Engstingen mit den Worten: „Es war ein ereignisreiches Jahr mit Höhen und Tiefen, mit schrecklichen, aber auch auf der anderen Seite schönen Ereignissen.“ Ein Jahr, das in die Annalen eingehen wird.

1325 Einsatzstunden, so viele wie noch nie bei einem einzigen Einsatz, hatte die Wehr am 11. Januar vergangenen Jahres zu absolvieren. Damals waren rund 1500 Kubikmeter braune Brühe aus Gärresten einer Biogasanlage der Firma BIGA GmbH im Gewerbepark auf der Haid ausgelaufen.

Rund 1,5 Millionen Liter Gärsubstrat verteilten sich über Straßen und Grünflächen. Außerdem drang die stinkende Brühe in zwei Gebäude ein und verwüstete insgesamt 47 Keller. Der zuerst als „Einsatz ohne Eile“ ausgerufene Einsatz entpuppte sie schon bald als „stinkenster, dreckigster, unangenehmster und zeitintensivster Einsatz aller Zeiten“, so der Gesamtkommandant Anton Hummel. Rund 90 Prozent der Engstinger Gesamtfeuerwehr, die meisten Kameraden 19 Stunden am Stück, waren damals im Einsatz.

Außer zu diesem Einsatz rückte die Feuerwehr noch weitere 39 Mal zu Hilfeleistungen, Verkehrsunfällen, Brandeinsätzen, Öl- und Gasvorkommnissen und Sicherheitswachen aus. Zusammengerechnet waren es acht Einsätze mehr als im Jahr zuvor, informierte Hummel in der Turn- und Festhalle Großengstingen. Summa summarum errechnete er 2001 Einsatzstunden. Knapp zwei Drittel davon entfielen auf den Biogasanlage-Einsatz.

Zum Vergleich: 2016 hatten die drei Abteilungen 1055 Einsatzstunden absolviert, erinnerte Schriftführer Uwe Seiferth. Dafür gab es 2017 keine Einsätze, die, wie in beiden Vorjahren, mit Hochwasser, Hagel oder Sturm zu tun hatten. Für Seiferth war es nach 35 Jahren der letzte Bericht der Aktiven. Mit 65 Jahren wechselt er jetzt die die Altersabteilung. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Jan Knapp gewählt. Auch der Kassier hat jetzt einen anderen Namen. Michael Wälder löst nach 15 Jahren Frank Hummel in seinem Amt ab.

122 Männer und drei Frauen, so viele wie im Jahr zuvor, zählt aktuell die Engstinger Feuerwehr, die aus den Abteilungen Großengstingen (59 Mitglieder), Kleinengstingen (39) sowie Kohlstetten (27) besteht.

„Wir sind stolz auf unsere Feuerwehr. Sie ist da, wenn sie gebraucht wird. Ohne sie wäre in der Gemeinde viel nicht möglich“, freute sich Bürgermeister Mario Storz. Abschließend merkte er an, dass in der Abteilung Großengstingen zum ersten Mal zwei Asylbewerber mithelfen. Storz sprach von „gelebter Integration“.

Sein Dank galt auch der „tollen Jugendarbeit“, die aktuell 22 Jungs in ihren Reihen hat. Jugendwart Andreas Staneker erinnerte an die Ausflüge, die Christbaumsammlung, den Jugendgruppenleiter-Lehrgang in St. Johann, das Löschen eines „Großbrandes“ in Kohlstetten sowie die Weihnachtsfeier. Die Jungs selbst präsentierten eine zehnminütige Bilderschau.

Ein abwechslungsreiches Jahr erlebte auch die 22-köpfige Altersabteilung. Der inzwischen 80-jährige Schriftführer Gerhard Enderle erinnerte in seiner unverwechselbaren Art und mit auf die Minute genauen Zeitangaben an die Veranstaltungen der vergangenen Monate.

Kreisbrandmeister Wolfram Auch, Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Gunter Hespeler sowie Pfullingens Stadtbrandmeister Dietmar Rall lobten die „gute und professionelle Arbeit“ der Engstinger Wehr. Wie ein roter Faden zog sich der Biogasunfall-Einsatz in ihren Grußworten durch. Von einem „Mega-Einsatz“ einer „sehr gut aufgestellten Truppe“ und einer „super Zusammenarbeit“ war von den drei Experten zu hören. „Das ist kein Hobby mehr, das ist Berufung“, lobte der Kreisbrandmeister.