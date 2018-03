Folkkonzert Es gibt immer einen Anlass, ein Lied zu schreiben

Meidelstetten / Sabine Herder

Zwischen der Schweiz und USA ist der Adler Meidelstetten nur eine Zwischenstation: Die Sängerin und Songwriterin Sofia Talvik aus Schweden tourt durch ganz Europa und Amerika, hat große Festivals besucht und sich schon weltweit etabliert. „American Folk mit schwedischen Wurzeln“ steht über ihrem musikalischen Programm. Vor einem kleinem, aber feinem Publikum in der Meidelstetter Kulturkneipe präsentierte die zierliche Blonde mit Schlapphut und Fransen-Outfit am Samstag eine seelenvolle Mischung aus Folk und Pop.

Für das Publikum kam dabei ein ganz entspanntes Konzert-Erlebnis heraus. Warm, ruhig und gefühlvoll konnte man sich lässig im Sound der Schwedin und ihrer kleinen Band treiben lassen, ihrer klaren Stimme Einlass in Herz und Seele gewähren, ihren schönen Geschichten folgen, ihre Songs einfach in sich hineinfließen lassen. Mit Gitarre, Geige, Bass und einigen sparsamen Effekten legte sich dabei ein raumfüllender musikalischer Teppich unter die klar strahlende Stimme der schwedischen Künstlerin. Ihre Songs, stilistisch voll im Folk, stecken dabei voller persönlicher Geschichten. Davon plaudert sie zwischen den Liedern auf sehr gewinnende Art und Weise. Es gibt immer einen Anlass, ein Lied zu schreiben: um der besten Freundin taktvoll zu sagen, dass sie mit dem falschen Typ zusammen ist, um jemandem ein ganz persönliches Geschenk zu machen, oder um die Erinnerung an den Vater in Wort und Klang zu kleiden. Liebe, Aufbruch, Abschied, Reise, alltägliche Gedanken, Gefühle, Begegnungen und Begebenheiten finden sich in Sofia Talviks Songs – das Leben eben, das sie inspiriert.

Ihr harmonisches Gitarrenspiel und ihre zauberhafte Stimme wurde begleitet von Regina Mudrichs sensiblem und facettenreichem Geigenspiel, am Bass sorgte Martin Zemke dezent und effektiv für den Rhythmus. Ehemann Jonas Westin ist im Hintergrund für Sounddesign zuständig. Sofias Gesang und akustische Gitarre wertete er mit einigen wenigen Effekten auf, minderte dabei jedoch weder deren Klarheit noch Natürlichkeit.

Langeweile kam bei so viel klangvoller Harmonie trotzdem nicht auf, denn zwischen ganz amerciana inspirierten Liedern wie dem sehnsuchtsvollen „Give me a home“ und dem lockeren „Cold cold feet“, bei dem sie das Publikum zum Mitsingen auffordert, finden sich auch kleine Ausreißer: „The Garden“ zum Beispiel ist stilistisch offener, irgendwie düster, intensiv und sphärisch, und wirkt mit seiner harten Basslinie wenig folkig.

Puristisch in die Pause

Wenn aber Sofia Talvik ihre Mitmusiker in die Pause schickt, dann greift sie auf die wirklich traditionellen schwedischen Volkslieder zurück – und zwar ganz puristisch. „Min Ros, Min Lilja“ aus dem 16. Jahrhundert fand in Sofias Stimme wunderbaren, glasklaren und andächtigen Ausdruck, und das als Zugabe vorgetragene „Emigrantvisa“ ließ es im Adler-Saal mucksmäuschenstill werden. Mit dem traditionellen Folksong über die schwedischen Auswanderer aus dem 19. Jahrhundert verabschiedete sich die Sängerin ausdrucksstark und sehr berührend: Ohne Mikro, ohne Bühne und mitten zwischen den Gästen, denen sie die singenden Hände drückte. Ein starker Abgang.