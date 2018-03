Gemeindepolitik Einigkeit nur beim Anspruch auf hochwertige Architektur

Riedlingen / Waltraud Wolf

Als wichtig „für unser Städtle“ bezeichnete Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft am Montagabend die Zusammenkunft mit den Bürgern im nahezu voll besetzten Rathaussaal zur Entwicklung des Stadthallen-Areals. Zunächst jedoch wurden von ihm, Wirtschaftsförderer Alexander Leitz und Städteplaner Hubert Sieber nochmals die Voraussetzungen und Planungs-Vorschläge vorgestellt, während Anni Schlumberger als Betreuerin der Umfrage unter den Bürgern deren Ergebnisse erläuterte.

Die Überraschung des Abends war die Präsentation des Feneberg-Kaufmarktes durch Geschäftsführer Christof Feneberg höchstpersönlich. Das Produktangebot beeindruckte die Zuhörer, unter denen eine ganze Reihe Gemeinderäte waren, allerdings wurde in der Diskussion die Befürchtung ausgesprochen, dass diese Ansiedlung zu Lasten des Biomarktes in unmittelbarer Nähe des Stadthallen-Areals und der bestehenden Bäcker- und Metzger-Handwerksbetriebe gehen könne, ergänzt um die Frage: Brauchen wir überhaupt einen weiteren Lebensmittelmarkt. Die Crux bei der Geschichte: Der Müller-Drogeriemarkt, der von vielen als Frequenzbringer gewünscht wird, macht einen solchen bei seiner Ansiedlung zur Bedingung. Zerschlagen hat sich dabei die Hoffnung, dass man Norma aus der unmittelbaren Nähe auf das Stadthallen-Areal umsiedeln könnte. Die Firma investiert am bisherigen Standort und steht für eine Veränderung nicht zur Verfügung.

Auch die Diskussionen am Montagabend ergaben kein einheitliches Bild. Das ansonsten unumstrittene Hotel – für Reisende attraktiv am Donauufer geplant mit Blick auf die Altstadt-Silhouette – wollen nicht alle an dieser bevorzugten Stelle sehen, der Ausblick müsse den Riedlingern vorbehalten sein. Dass es hierfür bereits einen Betreiber gebe, bezeichnete Leitz als „Glücksfall“.

Während viele die Hoffnung aussprachen, dass der – nicht von allen auf diesem Areal erwünschte – Handel von der Hindenburg-Straße aus in die zweite Reihe rückt, plädierten andere für seine Platzierung in vorderster Front.

Städteplaner Hubert Sieber machte auf die Einhaltung des Lärmschutzes aufmerksam und hatte hier die Bebauung entlang der Neuen Unlinger Straße im Blick. Nicht nur Anwohner wollten hierbei auch die Hindenburg-Straße berücksichtigt wissen. Überein gekommen ist die Stadt noch am Nachmittag mit der Viehzentrale, die auf dem Areal Bestandschutz hat und sich für ihre Lastwagen einen Wendehammer wünscht.

Völlig auseinander gingen die Meinungen zur Stadthalle. Während sich die einen für eine Multifunktionshalle aussprachen, die auch zu sportlichen Aktivitäten genutzt werden soll, redeten andere einer reinen Veranstaltungshalle das Wort und wollten – auch der Nähe zu den Schulen wegen – die Sporthalle am bisherigen Platz an der Wagner Straße belassen. Einig war man sich dagegen in dem Anspruch an eine „hochwertige Architektur“, sowohl, was die Stadthalle anbetrifft, wie auch die Gebäude für die Fachmärkte. Beklagt wurde, dass die wegfallenden Jugendräume nicht thematisiert wurden.

Zwar wurde betont, dass die Meinung der Bürger in den politischen Entscheidungsprozess einfließe, letztlich aber der Gemeinderat entscheide. Er soll in seiner Sitzung am 26. März die weiteren Schritte beschließen. So müssen das Konzept auf seine Machbarkeit geprüft und die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Bürgermeister Schafft betonte: „Wir dürfen keine Zeit vergeuden“. Alexander Leitz hatte davor auf die Verantwortung der Stadt Riedlingen als Versorgungszentrum für 47 000 Einwohner hingewiesen, das bis auf die Alb reiche.