Gemeinderat DRK wirbt um Fahrzeug-Zuschuss

Hayingen / Reiner Frenz

Der Hayinger DRK-Ortsverein will sich endlich einen lange gehegten Wunsch erfüllen, den Kauf eines Helfer-vor-Ort-Fahrzeugs (HvO). Vorsitzender Markus Geiselhart, Technischer Leiter Maximilian Barth und Kassierer Thomas Locher, berichteten am Donnerstag im Hayinger Gemeinderat von der Arbeit der Ortgruppe. Immerhin 797 Einsätze wurden in den Jahren zwischen 2004 und 2017 von den Helfern vor Ort absolviert, im vergangenen Jahr waren es 76, darunter fünf Reanimationsversuche, von denen leider nur einer erfolgreich verlief.

Der Krankentransportwagen des Ortsvereins ist in die Jahre gekommen, als man ihn im Frühjahr aus der Garage holen wollte, sei nichts mehr gegangen, berichtete Locher. Man habe keinen Gang einlegen können, habe einen teuren Getriebeschaden vermutet mit Kosten, die eine Reparatur nicht mehr sinnvoll erscheinen ließen, weshalb man von einer Ersatzbeschaffung ausgehen musste. Jetzt habe sich aber zum Glück herausgestellt, dass der Schaden mit knapp 1500 Euro repariert werden kann, was man auch tun wolle, zumal das Fahrzeug im vergangenen Jahr für das Vereinsjubiläumsfest gerichtet worden sei. Locher: „Wir hoffen, dass der KTW dann nochmal drei bis vier Jahre lang hält“.

Deshalb lenke man jetzt wieder das Augenmerk auf ein Helfer-vor-Ort-Fahrzeug. Bis jetzt müssten die Helfer vor Ort mit ihren Privatfahrzeugen zu Einsätzen fahren, was unter anderem Probleme mit der Versicherung mit sich bringe, aber auch bei den Einsätzen selbst, wenn die Helfer mit ihren Autos nicht als solche zu erkennen seien. Mit 25 000 Euro würde man kalkulieren, so Locher, wobei vom Kreisverband 7500 Euro kommen werden. Der Restbetrag müsse über Spenden und über einen erhofften Zuschuss der Stadt Hayingen finanziert werden.

Wie wertvoll die Helfer vor Ort sind und sein können, machte Maximilian Barth deutlich: Im Durchschnitt sechs Minuten nach der Alarmierung seien die Helfer am Einsatzort, und damit 13 Minuten früher als der Rettungsdienst. Dem zollte Bürgermeister Kevin Dorner Respekt und Anerkennung. Daniel Tress bestätigte das schnelle Eingreifen, was in Wimsen vergangenes Jahr fünf Mal nötig gewesen sei. Aus dem Gremium kam die Frage, wo das HvO-Fahrzeug denn stehen werde. Markus Geiselhart antwortete, dass dies vom Dienstplan abhänge. Dorner gab den DRK’lern auf den Weg, dass sich der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen mit dem Zuschussantrag beschäftigen werde.