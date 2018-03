Phäno Pfad Die Zeit lässt auch Phänome nicht einfach links liegen

Pfronstetten / Von Jürgen Kühnemund

Zwölf Jahre ist es her, dass der Phäno-Pfad in Pfronstetten eingeweiht wurde. Vater des Pfades ist der Lehrer Stefan Layer, doch auch der einstige Pfronstetter Revierförster Heinz Thumm hat sich in die Freizeiteinrichung mit viel Herzblut eingebracht und auch der Pfronstetter Bauhof rückt immer wieder an, wenn das ein oder andere Teil ausgetauscht werden muss, schließlich unterstützte die Gemeinde von Anfang an das Projekt. „Und so soll es auch bleiben“, sagt Bürgermeister Reinhold Teufel, der aber auch weiß, dass der Zahn der Zeit am Phäno-Pfad nagt: „Wenn wir jetzt nichts machen, dann ist es zu spät“. Aus diesem Grund sucht die Kommune auch einen Koordinator für die Freizeiteinrichtung.

Die Gemeinde jedenfalls möchte den Phäno-Pfad erhalten, wohlwissend, dass er in der Vergangenheit von Schulklassen und Familien sehr gut angenommen wurde. Und genau das war auch der Grundgedanke für den Phäno-Pfad. Große Besucherströme waren nie erwünscht, dennoch kann sich jeder, der Interesse an der Natur und deren Phänomen hat, dort wiederfinden.

Der, der nur schauen möchte, der kann den rund 700 Meter langen Weg mit seinen 15 Stationen einfach erwandern. Geld muss er dafür nicht berappen.

Da es aber den Unterhalt für den Pfad nicht zum Nulltarif gibt, kann man am Eingang auf der rechten Seite an der K 6747 zwischen Pfronstetten und Aichelau für vier Euro am Prospekt-Automaten eine Broschüre ziehen. Die enthält viel Wissenswertes über den Pfad, beschreibt aber vor allem, wie man die verschiedenen 15 Stationen handhaben soll. Das wurde in der Vergangenheit aber eher selten angenommen, führt Bürgermeister Reinhold Teufel aus: „Gefragt waren die Führungen“. Die kosten pro Nase zwei Euro, für eine Führung wird jedoch ein Mindestbeitrag von 20 Euro erhoben. Will heißen: Für Schulklassen wird es immer billiger.

Doch leider hat sich auch die Zahl der Führer in den Jahren deutlich verringert, sagt Bürgermeister Reinhold Teufel. Waren es zu den besten Zeiten fünf Führer, so ist heute nur noch Leyla Schenk übriggeblieben.

Jetzt sei es daher an der Zeit Nägel mit Köpfen zu machen und zu entscheiden, wie es weitergeht, wobei für die Kommune „ein Fortbestand der Einrichtung nicht in Frage steht“, beteuert Teufel.

Dennoch kann die Gemeinde diese Einrichtung nur dann dauerhaft erhalten, wenn sich jemand einbringt, der zudem neue Wege beschreitet. Es braucht einen ehrenamtlichen Koordinator für den Phäno-Pfad. Dessen Aufgabe soll es sein, den Erhalt und die Weiterentwicklung der Einrichtung zu organisieren, entsprechende Ideen einzubringen, Realisierungsmöglichkeiten hierfür aufzuzeigen und deren Umsetzung zu begleiten. Der Koordinator soll dabei auch die Geräte inspizieren und Schäden zur Behebung bei der Gemeinde melden. Er soll aber auch ermitteln, welche Geräte nicht mehr zeitgemäß sind oder an welchen Stationen die größten Frequenzen zu verzeichnen sind, denn nur dann könne man den Phäno-Pfad auch entsprechend optimieren, ist sich Teufel sicher.

„Wir lassen den künftigen Koordinator freilich nicht im Regen stehen“, betont der Bürgermeister. Es gibt eine angemessene Aufwandsentschädigung und reichhaltige Unterstützung durch die Verwaltung und den Bauhof. Das Interesse an diesem Job hielt sich bisher aber in Grenzen. Ein erster Aufruf in den „Pfronstetter Nachrichten“, dem Amtsblatt der Gemeinde, verhallte ungehört, und auch ein zweiter Versuch in der jüngsten Ausgabe des Gemeindeblatts zeitigte bisher noch keinen Erfolg. Doch in der Pfronstter Verwaltung gibt man nicht auf. Vielleicht klappt es ja jetzt beim dritten Anlauf.

Interessenten für die Koordinatorstelle sollten sich bis 23. März auf dem Rathaus, Telefon (0 73 88) 99 99-0 oder per E-Mail: info@pfronstetten.de, melden.