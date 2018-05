Münsingen. Die Zauberformel für das Saatgutmenge

Münsingen / Von Ralf Ott

Was der Mensch sät, wird er ernten“ heißt es schon in der Bibel. Ein Grundsatz, der auch in der modernen Landwirtschaft von großer Bedeutung ist. „Fehler, die man bei der Aussaat macht, spürt man bis zur Ernte“, sagt Thomas Pfeifle aus Steingebronn. Der Geschäftsführer des Kreisbauernverbands bewirtschaftet zusammen mit seinem Vater Erwin in Steingebronn insgesamt 140 Hektar Fläche. Davon sind 90 Hektar Grünland und auf 50 Hektar wird Ackerbau betrieben. Der Anbau erfolgt in fünfgliedriger Fruchtfolge: Weizen als Futter und zur Brotherstellung, Braugerste, Wintergerste, Silomais und mehrjähriges Kleegras. Zudem werden auf einem Hektar – verteilt auf drei Äckern – Blühmischungen gesät. Die Aussaat erfolgt ab Ende März bis Mitte April. „Mais und Kleegras kommen möglichst spät in den Boden“, sagt Pfeifle junior.

Ein wichtiges Standbein im Betrieb Pfeifle ist der Anbau von Braugerste. Dieser erfolgt auf Vertragsbasis für die Zwiefalter Klosterbräu. „Insgesamt 20 Landwirte haben sich zu einer Erzeugergemeinschaft zusammengeschlossen“, berichtet Erwin Pfeifle. Der Anbau erfolgt nach den Kritierien des HQZ-Zeichens. Die Lieferungen werden jährlich vertraglich neu vereinbart und der Preis, den die Landwirte erhalten liegt etwa zwei Euro über dem marktüblichen Durchschnitt, so Pfeifle weiter.

„Die im HQZ definierten Kriterien werden kontrolliert“, betont Simone Kopp vom Kreislandwirtschaftsamt. Verwendet wird nur zertifiziertes Saatgut der Sorten „Grace“ oder „Avalon“, das an die Standorte auf der Alb angepasst ist. Vor der Aussaat wird der Nährstoffgehalt im Boden ermittelt, Braugerste benötigt vergleichsweise wenig Dünger. Der richtige Stickstoffgehalt ist wichtig, damit der Eiweißgehalt in der Braugerste 11 Prozent nicht überschreitet. „Ist es im Mai und Juni sehr warm und trocken, wird der Stickstoff zu spät aufgenommen und im Korn abgelagert – damit steigt der Proteingehalt“.

Vor der Aussaat der Braugerste erfolgt zunächst eine mechanische Unkrautbekämpfung des Bodens. Der Anbau von Kleegras innerhalb der Fruchtfolge reduziert den Unkrautdruck, zudem wird Stickstoff gebunden und das Kleegras ist für die Fütterung der Milchkühe verwendbar. Neben der Bekämpfung der bereits vorhandenen Unkräuter muss der Acker vor der Aussaat gelockert und geebnet werden, so dass ein feingründiges Beet entsteht. Das geschieht in einem Arbeitsdurchgang. Je größer die Körner des Saatguts sind, desto tiefer müssen sie in den Boden eingebracht werden. Bei Braugerste sind dies zwei bis drei Zentimeter. Anschließend wird der Boden rückverfestigt mit einer Walze. „Ist das Saatgut angedrückt, kann das Korn das Wasser besser aufnehmen und keimt gleichmäßig“, erläutert Thomas Pfeifle. Bei Kleegras wird unter Umständen ein zweites Mal gewalzt, um das spätere Abmähen zu erleichtern.

Die Anbaudrillmaschine auf der Kupplung des Schleppers hat ein Fassungsvermögen von 600 Kilogramm. Als Gegengewicht hat Pfeifle junior eine Frontladerschaufel montiert, damit der Schlepper nicht die Bodenhaftung verliert. Die Körner müssen beim Aussäen absolut gleichmäßig verteilt werden. „Die Anzahl der späteren Pflanzen pro Quadratmeter muss vorab berechnet werden“. Als Grundlage wird eine Keimfähigkeit von 98 Prozent angenommen. „Pro Quadratmeter sollen später 500 bis 600 ährentragende Halme stehen“, erklärt Kopp, „dafür werden 320 Körner benötigt“. Letztlich müssen rund 170 Kilo Saatgut für einen Hektar angesetzt werden. Der Abstand zwischen den Körnerreihen beträgt 13 Zentimeter. Vor dem Start wird die Menge des ausgebrachten Saatguts berechnet. Dazu werden die pro Quadratmeter erwünschten Körner mit dem Tausendkorngewicht – das ist das Gewicht von 1000 trockenen Saatgutkörnern – multipliziert und das Ergebnis dann durch die Keimfähigkeit geteilt. Der ermittelte Wert muss am Sährad eingestellt und gewogen werden.

Vor allem bei Braugerste ist es wichtig, nicht zu dicht anzusäen, sonst ist der Konkurrenzdruck unter den Pflanzen zu hoch. „Dann bilden sie Schmachtkörner aus, die nicht verwendet werden können“, erklärt Kopp. Stehen die Pflanzen zu weit auseinander, bleibt zu viel Platz für Unkräuter. Der Anteil der Körner mit einem Durchmesser von mehr als 2,2 Millimeter sollte bei mindestens 95 Prozent liegen. Bei einem zu hohen Gehalt an Restfeuchte – über 15 Prozent – werden dem Landwirt die Trocknungskosten abgezogen. „Wir liefern die Braugerste direkt vom Feld ab“, so Thomas Pfeifle. Während der durchschnittliche Hektarertrag von Sommergerste 2016 bei 52,4 Dezitonnen lag, waren es bei Braugerste rund 45 Dezitonnen.