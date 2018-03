Gemeinderat Die Stadt erhält neue Homepage

Hayingen / Reiner Frenz

Die Homepage der Stadt Hayingen ist zuletzt im Jahr 2010 aktualisiert worden, wird damit den aktuellen technischen und inhaltlichen Anforderungen nicht mehr gerecht, informierte Bürgermeister Kevin Dorner den Gemeinderat. Seit einiger Zeit beschäftige man sich in der Verwaltung daher mit diesem Thema, und im Haushalt seien auch Mittel angespart worden.

Drei Anbieter seien angeschrieben worden, von denen man ausgehe, dass sie die technischen und gestalterischen Aspekte realisieren können. Man schlage vor, die Firma Sins-it aus Hayingen zu beauftragen, deren Angebot bei knapp 27 000 Euro liege. Es enthalte mehr Leistungen als das der Mitbewerber, darunter die Einbindung des Naturtheaters und Schnittstellen für Wanderwege und ein Gastgeberverzeichnis.

In der Diskussion wollte Dr. Christian Kübler wissen, ob es in Sachen Design große Unterschiede bei den Anbietern gebe. Man habe sich von den drei Firmen gestaltete Homepages angeschaut, so Dorner, und festgestellt, dass alle drei Anbieter sehr gute Seiten realisiert hätten. Daniel Tress betonte, dass man von Seiten des Tourismus einen Quantensprung erhoffe.